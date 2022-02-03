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Более 340 тысяч доз вакцин от коронавируса поставлено в Туркестанскую область
3 Февраля 2022 19:16
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ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанскую область поставлено более 90 000 доз вакцины QazVac и более 250 тысяч доз вакцины Sinopharm. Вакцинация в регионе продолжается в соответствии с планом. Об этом на брифинге сообщила заместитель руководителя областного управления общественного здоровья Алтын Досанова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Региональную службу коммуникаций Туркестанской области.
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«На территории области функционируют 150 прививочных пунктов. По эпидемиологической ситуации наша область находится в «зеленой» зоне. За последние сутки выявлено 34 случая КВИ. В настоящее время ревакцинацию получили более 183 тысяч граждан. В целом за период пандемии выявлено 18 318 случаев КВИ. Также на сегодняшний день отобрано 1 220 325 проб ПЦР», - сказала Алтын Мейрамбаевна.
В целом в Туркестанской области вакцинировано первым компонентом вакцины Pfizer 157 797 человек, вторым компонентом - 80 560 человек.
В целях соблюдения мер предосторожности медицинские организации обеспечены резервными лекарственными средствами на два месяца.
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