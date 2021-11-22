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    13:13, 22 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Более 34 тысяч рейдов провели мониторинговые группы в Алматинской области

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    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - 268 мониторинговых групп продолжают выявлять нарушителей карантина в Алматинской области. Объекты бизнеса с начала года оштрафовали на более 92 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области сообщили, что с 1 января по 22 ноября 2021 года членами мониторинговых групп проведено 34 875 рейдов, охвачено проверкой 178 780 объектов, выявлено 1450 объектов с нарушениями. Со всеми руководителями объектов проведена разъяснительная работа, сделаны предупреждения.

    «По материалам проверок и по материалам, переданным мониторинговыми группами ранее, составлено и применены административные взыскания на 840 объектах на сумму 92 472 220 тенге, в том числе на объектах общественного питания и увеселительных заведениях – 273 протокола», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля региона.

    Отметим, в состав мониторинговых групп входят представители местных исполнительных органов, алматинского филиала национальной палаты предпринимателей «Атамекен», правоохранительных органов и СМИ.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Общество Алматинская область
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