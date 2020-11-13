Более 34 тыс. женщин получили поддержку предпринимательских инициатив

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Свыше 34 тысяч женщин охвачены мерами поддержки предпринимательских инициатив, 86% из них живут на селе. Об этом в ходе III Форума сельских женщин Казахстана сообщил министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В нашей программе «Енбек» в текущем году уже приняли участие 246 тысяч женщин, из них в селе - 123 тысячи. В текущем году мы со своей стороны изменили программу в части расширения мер по кредитованию. Многодетные матери получают кредиты на льготных условиях. Сегодня мерами поддержки предпринимательских инициатив охвачены 34 400 женщин. Из них 86% приходится на долю сельских женщин. Для реализации своих бизнес-идей безвозмездными грантами охвачены свыше 17 тысяч женщин. Также важными являются меры по повышению конкурентоспособности на рынке труда. Краткосрочными курсами по востребованным специальностям охвачены более 11 тысяч женщин. Из них 60% смогли трудоустроиться по желаемой работе», - сказал Биржан Нурымбетов.

В свою очередь, министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров отметил важность проведения разъяснительной работы о действующих инструментах государственной поддержки предпринимательства сельским женщинам.

«С начала 2020 года через дочерние структуры холдинга «КазАгро» выдано 10575 кредитов, в том числе 3751 кредит на сумму 12,5 млрд тенге получили сельские женщины. Финансовая поддержка сельским женщинам способствовала реализации их бизнес-идей, развитию инфраструктуры в местах их проживания, предоставлению услуг местным сельским женщинам. Вместе с тем, в настоящее время ведется работа по разработке Национального проекта по развитию агропромышленности на следующую пятилетку. Основными задачами определены насыщение внутреннего рынка социально значимыми товарами, стабильное повышение доходов сельских жителей. Для реализации данных задач прорабатываются вопросы доступного финансирования земельных отношений, развития аграрной науки, цифровизации отрасли, обеспечения ветеринарной отрасли санитарной безопасностью, вопрос развития экспортного потенциала не только сырья, но и продуктов переработки», - заявил министр сельского хозяйства.

По его словам, в решении этих задач роль женщин огромна. В целях поддержки и развития женского предпринимательства Правительством принимаются все необходимые меры по обеспечению равного доступа АПК, отметил Сапархан Омаров.

«Наша общая задача – проводить среди женщин разъяснительную работу о действующих инструментах государственной поддержки предпринимательства», - заключил министр.