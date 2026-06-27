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    Конституция

    Более 33,5 кг марихуаны обнаружили в посылке в Актау

    Сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Западно-Казахстанской области совместно с коллегами из департамента полиции Мангистауской области задержали мужчину, подозреваемого в незаконном обороте наркотических средств, передает Kazinform.

    Посылки
    Фото: pexels.com

    — 41-летнего мужчина организовал канал поставки наркотиков из Жамбылской области в западные регионы Казахстана. Для перевозки запрещенного груза использовались услуги грузоперевозок, а наркотики были замаскированы под обычную посылку. Подозреваемый был задержан с поличным в городе Актау в момент получения посылки, — сообщает МВД.

    Полиция обнаружили два мешка с веществом растительного происхождения.

    — Согласно заключению экспертизы, изъятое вещество является высушенной марихуаной. Общий вес изъятого наркотического средства превысил 33,5 кг, — добавили в ведомстве.

    По данным следствия, указанная партия наркотиков предназначалась для дальнейшего распространения в западных регионах страны.

    Начато досудебное расследование.

    МВД РК Наркотики Борьба с наркотиками Актау Жамбылская область
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор