Более 33,5 кг марихуаны обнаружили в посылке в Актау

— 41-летнего мужчина организовал канал поставки наркотиков из Жамбылской области в западные регионы Казахстана. Для перевозки запрещенного груза использовались услуги грузоперевозок, а наркотики были замаскированы под обычную посылку. Подозреваемый был задержан с поличным в городе Актау в момент получения посылки, — сообщает МВД.