Более 33,5 кг марихуаны обнаружили в посылке в Актау
Сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Западно-Казахстанской области совместно с коллегами из департамента полиции Мангистауской области задержали мужчину, подозреваемого в незаконном обороте наркотических средств, передает Kazinform.
— 41-летнего мужчина организовал канал поставки наркотиков из Жамбылской области в западные регионы Казахстана. Для перевозки запрещенного груза использовались услуги грузоперевозок, а наркотики были замаскированы под обычную посылку. Подозреваемый был задержан с поличным в городе Актау в момент получения посылки, — сообщает МВД.
Полиция обнаружили два мешка с веществом растительного происхождения.
— Согласно заключению экспертизы, изъятое вещество является высушенной марихуаной. Общий вес изъятого наркотического средства превысил 33,5 кг, — добавили в ведомстве.
По данным следствия, указанная партия наркотиков предназначалась для дальнейшего распространения в западных регионах страны.
Начато досудебное расследование.