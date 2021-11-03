Более 3300 школьников заболели коронавирусом за два месяца в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 3389 детей заболели коронавирусом с начала сентября в школах Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе прямого эфира передачи Akimat LIVE на телеканале «Алматы», аким города Бакытжан Сагинтаев показал статистику заболевших школьников и студентов с 1 сентября по 2 ноября.

Согласно данным акима, коронавирус был выявлен в 265 школах города. Из 3389 детей 2034 заразились во время оффлайн-обучения, 1355 – во время онлайн.

«Есть рост, но не большой. У нас по сравнению с некоторыми регионами, дети в школах меньше заболевают… Этому способствовало то, что были приняты строгие меры в школах, как раз это результат работы. Спасибо учителям, родителям, которые четко исполнили все наши требования. Большинство заболевших детей, заразились вне школы. Бывают родители заболели или где-то еще. Как только попадается заболевший ребенок в классе, то класс уходит на карантин», - сказал аким.

Кроме того, COVID-19 зафиксировали в 59 ссузах (287 заболевших) и 32 вузах (387 студентов).

Ранее сообщалось, что в Алматы в инфекционных стационарах находится 888 пациентов с коронавирусом, из них 27 – дети.