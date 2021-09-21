Более 3300 человек с «красным» и «желтым» статусами выявили в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области Ashyq зафиксировал 2534 человек с «красным» и 864 посетителей с «желтым» статусом, передает корреспондент МИА «Казинформ»

В области 9399 объектов являются участниками пилотного проекта «Ashyq». Мониторинговой группой охвачено 5478 субъектов малого и среднего бизнеса и были выявлены факты недобросовестного использования приложения, соответственно 997 участников проекта были исключены с платформы «Ashyq».

«По данным Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности за период с 10 июня по 21 сентября выявлено 3398 нарушений гражданами нашей области санитарно-карантинного режима. В том числе зафиксировано 2534 человек с «красным» и 864 посетителей с «желтым» статусом. Наложено 96 штрафов в отношении лиц с «красным» статусом на сумму 4 200 480 тенге. Также выдано 315 постановлений с требованиями о необходимости соблюдения условий домашнего карантина в отношении граждан с «желтым» статусом», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля области.