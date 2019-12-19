Более 330 заявок подали кандидаты на должности в Антикоррупционной службе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководитель департамента кадровой работы Агентства РК по противодействию коррупции Нурлан Жаксимбетов рассказал об итогах проекта «30 новых лиц Антикора», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Агентством был инициирован проект «30 новых лиц Антикора». Цель данного проекта заключалась в формировании новой генерации сотрудников Антикоррупционной службы. Как вы знаете, у нас очень много выходцев из Генеральной прокуратуры, из органов прокуратуры и ОВД, из органов бывшей финансовой полиции. В связи с этим мы задались целью начать формировать поколение сотрудников, которые бы своим стартом в карьере имели именно Антикоррупционную службу. Чтобы они прониклись нашей корпоративной культурой, чтобы понимали основные ценности, которые мы сегодня транслируем в общество (добропорядочность, справедливость и доверие), за три месяца данного рекрутингового проекта мы провели 14 конкурсов, 22 заседания конкурсных комиссий», - сказал Нурлан Жаксимбетов на брифинге в Антикоррупционной службе.

По его словам, в общей сложности было подано более 330 заявок – это примерно 11 человек на место.

«Логично, что на должности в административном блоке конкуренция была выше – примерно 17 человек на место. Конкурсы разыгрывались на позиции в Департаменте добропорядочности, партнерства и в соответствующих территориальных управлениях. В правоохранительном блоке, где разыгрывались должности и базовые позиции офицеров в оперативных управлениях, конкурс был ниже – 8 человек на место. И связано это не с какими-то негативными факторами, а прежде всего с более высокими барьерами для поступления на эту службу. Как известно, для этого необходимо проходить специальное медицинское обследование, сдавать нормативы, проходить военно-врачебную комиссию, сдавать специальное тестирование на знание законодательства основных нормативно-правовых актов уголовного кодекса, уголовно-процессуального кодекса и т.д», - отметил спикер.

Он сообщил, что в ходе интервью кандидаты оценивались не только на базовые знания УК и УПК.

«Они также оценивались и на наличие навыков представлять себя, коммуникативных навыков – тех навыков, которые сегодня необходимы в современном мире офицерам Антикоррупционной службы. При отборе мы отдавали приоритет выпускникам ведущих отечественных и зарубежных вузов. Откровенно говоря, приоритет отдавался людям, которые не работали в правоохранительном секторе. По результатам конкурсов отобрано 25 кандидатов, все они приступили к работе. У всех на протяжении двух месяцев будет испытательный срок, и по результатам этой работы будет принято окончательное решение, продолжать им карьеру в Антикоррупционной службе или нет», - заключил Н. Жаксимбетов.