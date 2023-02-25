Более 330 видов диких животных по всему миру отравлены вечными химикатами - исследование

ЛОС-АНДЖЕЛЕС. СИНЬХУА-КАЗИНФОРМ - Широко распространенные токсичные пер- и полифторалкильные вещества /PFAS/, известные как «вечные химикаты», загрязняют и наносят потенциальный вред сотням видов диких животных по всему миру. Об этом говорится в новом исследовании, опубликованном в среду американской некоммерческой экологической группой Environmental Working Group, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Синьхуа».

Исследователи с помощью первой в своем роде карты с точными данными показали истинный масштаб угрозы, которую PFAS представляют для дикой природы.

«Вечные химикаты» отравляют белых медведей, тигров, обезьян, панд, дельфинов и рыб. Признаки отравлений были зафиксированы у более чем 330 других видов животных по всему миру, некоторые из которых находятся под угрозой исчезновения», - говорится в исследовании.

Известно, что PFAS вызывают проблемы со здоровьем у людей, и очень низкие дозы PFAS могут подавлять иммунную систему человека, отмечают составители отчета, добавляя, что исследования все чаще сходятся на том, что дикая природа может пострадать от аналогичного вреда при воздействии PFAS.

В США существуют, вероятно, более 40 тысяч промышленных объектов, которые могут выделять PFAS. Для защиты дикой природы от загрязнений «вечными химикатами» срочно необходимо принять национальные и международные нормативные акты, подчеркнули исследователи.

Фото: Синьхуа