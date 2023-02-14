Более 330 адвокатов оказывают бесплатную юридическую помощь в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Адвокаты Алматы в прошлом году оказали гарантированную государством юридическую помощь 14 589 гражданам на общую сумму более 183 млн тенге. Об этом на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщил главный специалист отдела по праворазъяснительной работе и оказанию юридических услуг населению Адилет Кадыров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Всем известно, что каждый человек имеет право на защиту. Но не все знают, что, если у лица нет возможности нанять себе адвоката, то ему предоставляется гарантированная государством юридическая помощь за счет бюджета. В соответствии с Конституцией и законами РК каждый имеет право на получение в ходе гражданского, административного и уголовного процесса квалифицированной юридической помощи», - отметил Адилет Кадыров.

По его словам, гарантированная государством юридическая помощь оказывается в виде правового консультирования, защиты и представительства интересов физических лиц в судах, органах уголовного преследования, иных государственных органах и негосударственных организациях в случаях и порядке, установленных настоящим законом и иными законодательными актами РК.

Для получения правовой консультации в рамках гарантированной юридической помощи жителям города необходимо обратиться в юридические консультации при Алматинской городской коллегии адвокатов.

«По городу Алматы действуют 16 юридических консультаций, в которые могут обратится лица, имеющие право на получение гарантированной государством юридической помощи. С адресами юридических консультации можно ознакомиться на официальном сайте департамента юстиции Алматы, либо позвонить по номеру 119 или 1414 (Правовая информационная служба)», - проинформировал спикер.

Правовая информационная служба осуществляет правовую консультацию посредством телефонной связи по всей территории Республики Казахстан.

«В этом году по городу Алматы выделено более 250 млн тенге на оказание гарантированной государственной юридической помощи населению. В зависимости от категории тяжести дел адвокат получает оплату за свои услуги. Если небольшой степени тяжести дела, административные и гражданские, он получает за один час своей работы 0,56 МРП, если тяжкое преступление 0,76 МРП, если особо тяжкое 1,15 МРП», - отметил спикер.

Он добавил, что по городу гарантированную юридическую помощь оказывают 334 адвоката.