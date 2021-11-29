Более 33 тысяч домов ввели в эксплуатацию в текущем году в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На фоне «большой стройки» в РК на первое место выходит вопрос надёжности застройщиков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Finprom.kz.

Острая необходимость повысить обеспеченность населения РК жильём стоит на повестке дня не первый год. Объём строительных работ растёт высокими темпами. Только по итогам десяти месяцев текущего года было введено в эксплуатацию 11,6 млн кв м жилья — почти на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В региональном разрезе наибольшие объёмы ввода жилья в эксплуатацию отмечены в столице: 2,3 млн кв м, или 19,6% от РК. В ТОП-3 также вошли Алматы (1,4 млн кв м) и Мангистауская область (954,1 тыс кв м).

В целом в анализируемом периоде в эксплуатацию введено 32,43 тыс индивидуальных домов и 1032 многоквартирных. Организациями всех форм собственности построено 98,9 тыс квартир.

Несмотря на позитивную динамику, до решения вопроса всё ещё далеко: обеспеченность жильём на одного проживающего в РК составляет всего 22,6 кв м. При этом в соответствии с социальными стандартами ООН показатель обеспеченности должен составлять минимум 30 кв м на одного жителя.

В общей сложности за десять месяцев текущего года в строительство жилья было проинвестировано 1,9 трлн тг — на 27,5% больше, чем в январе–октябре 2020-го. При этом из общего объёма выделенных средств 76,6% приходится на собственные средства бизнеса (застройщиков). Из них 554,7 млрд тг, или 38,6%, — средства населения, в том числе средства, выделенные на долевое строительство.

Учитывая колоссальный объём средств, вложенных в жилищное строительство населением, бесперебойность застройки напрямую коррелирует с общественным спокойствием и устойчивостью настроений населения, а ненадёжные застройщики и махинации на рынке жилья подрывают основы социальной стабильности в стране.

На примере того же Нур-Султана — лидера по вводу жилья в эксплуатацию — видно, насколько серьёзные социальные и финансовые последствия имеют долгострои и обман дольщиков. В начале года акимат столицы отметил, что в течение 2021 года получат квартиры более 7 тысяч дольщиков, причём проблемные дома достраивает государство, выделяя миллиарды бюджетных средств.

Только за первое полугодие текущего года государству пришлось достроить 21 проблемный долгострой, среди которых, например:

• ЖК «Жастар 4» (строительство длилось 11 лет);

• ЖК «Талисман» (строительство длилось 6 лет);

• ЖК «Зере-1» (строительство длилось 7 лет);

• ЖК «Шыгыс»;

• ЖК «Акерке-2» (строительство длилось 7 лет);

• ЖК «Жеты жол» (строительство длилось 10 лет);

• и другие.

Во второй половине текущего года в столице планируется завершить строительство ещё 57 некогда проблемных многоквартирных жилых комплексов, дольщики которых ждут своих квартир нередко более десятилетия.

Таким образом, в условиях динамичного роста жилищного строительства важность надёжности застройщиков выходит на первый план.

Не стать жертвой недоброжелательных застройщиков, пополнив ряды тысяч обманутых дольщиков, можно, внимательно изучая информацию о застройщика. Так, к примеру, акимат Нур-Султана периодически публикует списки «белых» и «чёрных» застройщиков, вся информация есть и на сайте Управления архитектуры. Стоит обращать внимание и на историю строительной компании, и на её масштаб, количество успешно сданных объектов и длительность присутствия на рынке.