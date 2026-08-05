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    Более 3,3 тысячи нарушений ПДД за два дня выявили в Алматы

    За 3 и 4 августа в Алматы выявили 3 341 нарушение Правил дорожного движения, передает корреспондент агентства Kazinform.

    шрафы ПДД
    Фото: Татьяна Корякина/Kazinform

    Среди них 190 грубых нарушений, создающих повышенную угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения.

    По данные прокуратуры Алматы, в частности, зафиксировано 14 случаев управления автомобилем в состоянии опьянения.

    Кроме того, выявлено:

    • -⁠управление транспортным средством лицами, лишенными права управления — три факта;
    • ⁠нарушение правил маневрирования, в том числе опасное маневрирование («шашки») — 158 фактов;
    • использование и управление транспортными средствами с подложными государственными регистрационными номерными знаками — два факта;
    • не пристегнутый ремень безопасности — 115 фактов;
    • выезд на полосу встречного движения — 13 фактов;
    • пользование мобильным телефоном во время управления транспортным средством — 89 фактов.

    По итогам проверок на специализированную стоянку водворили 122 транспортных средства.

    Ранее сообщалось, что 120 нарушений выявили за сутки среди водителей грузовиков в Алматы.

    Полиция Нарушения Алматы ПДД
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор