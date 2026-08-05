Более 3,3 тысячи нарушений ПДД за два дня выявили в Алматы
За 3 и 4 августа в Алматы выявили 3 341 нарушение Правил дорожного движения, передает корреспондент агентства Kazinform.
Среди них 190 грубых нарушений, создающих повышенную угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения.
По данные прокуратуры Алматы, в частности, зафиксировано 14 случаев управления автомобилем в состоянии опьянения.
Кроме того, выявлено:
- -управление транспортным средством лицами, лишенными права управления — три факта;
- нарушение правил маневрирования, в том числе опасное маневрирование («шашки») — 158 фактов;
- использование и управление транспортными средствами с подложными государственными регистрационными номерными знаками — два факта;
- не пристегнутый ремень безопасности — 115 фактов;
- выезд на полосу встречного движения — 13 фактов;
- пользование мобильным телефоном во время управления транспортным средством — 89 фактов.
По итогам проверок на специализированную стоянку водворили 122 транспортных средства.
Ранее сообщалось, что 120 нарушений выявили за сутки среди водителей грузовиков в Алматы.