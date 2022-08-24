Более 32 тыс. га сельхозземель не используются в Жетысуской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – В Жетысуской области создана рабочая группа по вопросам выявления и возврата в государственный фонд неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Под председательством акима области Бейбита Исабаева состоялось расширенное совещание, на котором обсуждался вопрос возврата неиспользуемых земель сельхозназначения.

Председатель рабочей группы, заместитель акима области Алибек Жаканбаев сообщил, что общая площадь земель области составляет 11 млн 800 тыс. га. Из них 4,4 млн га – земли сельхозназначения. Зарегистрирован 18 431 сельскохозяйственный субъект.

По словам и.о. руководителя департамента управления земельными ресурсами Еркебулана Мадибаева, акимы районов и городов должны вернуть в госсобственность 857 тыс. га, выявленных в результате аэрокосмического мониторинга, либо вместе с землепользователями обеспечить использование земель по назначению. Также выявлено около 13 500 га пашни. Данная информация на места была предоставлена в июле прошлого года. На сегодня плачевная ситуация сложилась в Аксуском районе, где не используются свыше 219 тыс. га пастбищных угодий, что составляет четверть территории области. Также наибольшее количество неиспользуемых земель выявлено в Алакольском, Кербулакском и Панфиловском районах.

И.о. руководителя областного управления земельных отношений Максат Картбаев сообщил, что в целях эффективного использования земель сельхозназначения районными акиматами в текущем году по 8 конкурсам фермерским хозяйствам передано 214 земельных участков общей площадью 40,7 тыс. га. Также было отмечено, что из-за нехватки пастбищ многим сельчанам приходится держать скотину во дворе. Поэтому к имеющимся 346 тыс. га общественных пастбищ дополнительно утверждено еще 371 тыс. га. В итоге на сегодняшний день утверждено 717 тыс. га пастбищных угодий. Кроме того, в 6 районах области ведутся работы по отводу пастбищных угодий общим объемом 31 тыс. га для государственных нужд, расположенных в радиусе 5 километров от сел. Они также будут закреплены за сельскими округами.

«Если необходимо, внесите изменения в положение, регулирующее работу Регионального координационного совета, чтобы иметь возможность не только присваивать инвестиционный статус проекту, но и лишать его этого статуса. В одном только Аксуском районе выявлено 5 инвестпроектов, которые не реализуются несколько лет, а выделенные земельные участки не используются и пустуют. В Панфиловском районе обнаружено 9 инвестпроектов, под которые земельные участки не выделены, но статус свой проекты не потеряли. То есть они не реализуются, но на бумаге числятся. Все это огромные нарушения. Получается, мы обманываем самих себя и этим вредим экономике области, развитию страны в целом. Это по меньшей мере безответственно», - сказал аким области Б. Исабаев.

В целом за 2019-2021 гг. в области было выделено свыше 487 тыс. га земельных участков для реализации 222 инвестпроектов. Из них на сегодня 44 инвестпроекта не реализуются, а значит 32,1 тыс. га земель не используются. В частности, в Сарканском, Алакольском, Кербулакском, Панфиловском и Аксуском районах.