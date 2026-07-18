Более 3,2 млн детей охвачены летним отдыхом: Правительство РК усиливает меры безопасности

Главной темой заседания стало обеспечение безопасности детей в период летнего отдыха.

Министр просвещения Жулдыз Сулейменова доложила о ходе организации летнего досуга.

По ее словам, на сегодняшний день в более 10, 8 тыс. организациях отдыхом охвачены более 3,2 млн детей. Более 116 тыс. детей прошли оздоровление в 176 круглогодичных и сезонных центрах, еще более 3,1 млн отдохнули в более 10,7 тыс. пришкольных лагерях и организациях дополнительного образования.

В заседании также приняли участие вице-министр здравоохранения Тимур Муратов, вице-министр по чрезвычайным ситуациям Кеген Турсынбаев, а также представители центральных государственных органов и заместители акимов областей.

Ранее эксперт рассказал, что необходимо учитывать при выборе детского лагеря.