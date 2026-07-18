Более 3,2 млн детей охвачены летним отдыхом: Правительство РК усиливает меры безопасности
Заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации РК Аида Балаева провела второе заседание Республиканского штаба, посвященное организации летнего отдыха детей, передает Kazinform.
Главной темой заседания стало обеспечение безопасности детей в период летнего отдыха.
Министр просвещения Жулдыз Сулейменова доложила о ходе организации летнего досуга.
По ее словам, на сегодняшний день в более 10, 8 тыс. организациях отдыхом охвачены более 3,2 млн детей. Более 116 тыс. детей прошли оздоровление в 176 круглогодичных и сезонных центрах, еще более 3,1 млн отдохнули в более 10,7 тыс. пришкольных лагерях и организациях дополнительного образования.
В заседании также приняли участие вице-министр здравоохранения Тимур Муратов, вице-министр по чрезвычайным ситуациям Кеген Турсынбаев, а также представители центральных государственных органов и заместители акимов областей.
Ранее эксперт рассказал, что необходимо учитывать при выборе детского лагеря.