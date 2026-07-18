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    Более 3,2 млн детей охвачены летним отдыхом: Правительство РК усиливает меры безопасности

    Заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации РК Аида Балаева провела второе заседание Республиканского штаба, посвященное организации летнего отдыха детей, передает Kazinform.

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    Фото: Правительство РК

    Главной темой заседания стало обеспечение безопасности детей в период летнего отдыха.

    Министр просвещения Жулдыз Сулейменова доложила о ходе организации летнего досуга.

    По ее словам, на сегодняшний день в более 10, 8 тыс. организациях отдыхом охвачены более 3,2 млн детей. Более 116 тыс. детей прошли оздоровление в 176 круглогодичных и сезонных центрах, еще более 3,1 млн отдохнули в более 10,7 тыс. пришкольных лагерях и организациях дополнительного образования.

    В заседании также приняли участие вице-министр здравоохранения Тимур Муратов, вице-министр по чрезвычайным ситуациям Кеген Турсынбаев, а также представители центральных государственных органов и заместители акимов областей.

    Ранее эксперт рассказал, что необходимо учитывать при выборе детского лагеря.

    Правительство РК летний отдых Дети летний лагерь Безопасность
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
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