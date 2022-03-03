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Более 314 тонн мясной продукции реализовано в Семее с начала года

3 Марта 2022 21:20
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Более 314 тонн мясной продукции реализовано в Семее с начала года

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В целом город достаточно обеспечен мясной продукцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

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Ежедневно мясо поступает на рынки из крестьянских хозяйств, не считая поставки из других районов. Подробнее об этом на пресс-конференции в РСК рассказал руководитель городского отдела сельского хозяйства Нурлан Шакабаев.

«Молокоперерабатывающие цеха ежедневно производят и реализуют в среднем 15 тонн молока и молочной продукции. Обеспеченность товарным яйцом осуществляет ТОО «SEMEI QUS». За два месяца произведено около 2 млн штук яиц, до конца года выпуск достигнет 20 млн штук. Полученый урожай картофеля прошлого года составил 67,8 тысячи тонн. В целях недопущения роста цен на овощную продукцию, оптово-розничным центром «Jolaman» заключен договор с КХ «КайнарАгро» по поставке продукции будущего урожая в объеме 1500 тонн картофеля, 300 тоннморкови и 200 тонн капусты. Аналогичная работа ведется и в торгово-логистическом центре «Северный» с двумя сельхозпроизводителями Приречного сельского округа, – сообщил Нурлан Шакабаев.

На пресс-конференции также отметили достаточное обеспечение города мукой и мучными изделиями.

«С начала года «Восточно-Казахстанскии мукомольно-комбикормовым комбинатом» произведено 10,2 тыс тонн продукции. Кроме того, ТОО «Ай-Ар» за два месяца произвело 9 тысяч тонн муки и макаронных изделий, ТОО «Элита+» 252 тонн муки, а ТОО «Aknankz» — 500 тонн муки отправлено на экспорт в РФ. Основную долю по производству хлеба и хлебобулочных изделий занимает ТОО «Семнан» и более 30 мини-пекарен, которые в достаточном количестве обеспечивают потребности города в этом направлении», – заключил Нурлан Шакабаев.


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#Восточно-Казахстанская область   #Экономика   #Сельское хозяйство  
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