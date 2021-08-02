Более 310 случаев КВИ выявлено за сутки в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области рассказали о количестве заболевших коронавирусом и вакцинированных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По состоянию на 2 августа в области зарегистрировано 32 713 лабораторно подтвержденных случаев КВИ, из них с симптомами 21 525.

Показатель заболеваемости КВИ на 100 тысяч населения составил – 1530,5.

Темп прироста КВИ по области при сравнении за последние 2 недели увеличился с 0,6% до 0,9%.

Наибольший темп прироста за последнюю неделю отмечается в Алакольском - 2,0%, Балхашском – 1,3%, Ескельдинском - 1,3%, Илийском – 1,1%, Карасайском - 1,6%, Сарканском - 1,1% районах.

За последние сутки зарегистрировано 313 случаев КВИ, из них 255 симптомных (81,5%) и 58 бессимптомных (18,5%) случаев. Также заболели 34 детей до 14 лет.

Всего выписано – 28 062 пациентов, за сутки из стационара выписано 30 пациентов, снято с домашней изоляции – 30 человек.

На сегодня в Алматинской области первым компонентом вакцинировано 551 352 человек, вторым – 383 422. Среди вакцинированных - государственные служащие – 11 849, медицинские работники – 23 338, педагоги – 38 036, СМИ – 196, лица с хроническими заболеваниями (сахарный диабет, хроническая обструктивная болезнь легких, сердечно-сосудистая система) – 4142 и представители других сфер деятельности – 428 088 человек.