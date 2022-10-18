Более 31 тысячи объектов введено в эксплуатацию в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С начала года в Казахстане введено в эксплуатацию более 31 тыс. объектов общей площадью 12 316,3 тыс. м2. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Бюро национальной статистики РК.

По данным ведомства, объем строительных работ составил в январе-сентябре 2022года 3 989,9 млрд тг, что на 5,1% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

От общего объема строительных работ по республике выполнено частными строительными организациями – 83,8%, иностранными – 16,1% и государственными – 0,1%.

Увеличение объема строительных работ наблюдалось в 17 регионах республики.

Наибольший рост зафиксирован в Шымкенте – на 39,7%, Кызылординской области – на 35,1%, Акмолинской области – на 26,9%, Алматинской области– на 14,5% .

Уменьшение объема строительных работ: Карагандинская область – на 10,7%, Абайская область – на 23%, Мангистауская область – на 34,7%.

90,8% введенных объектов приходится на сектор жилья, это свыше 28 тыс. жилых зданий. После по количеству введенных в эксплуатацию объектов идут магистральные и местные трубопроводы, линии связи, энергетические кабельные линии, вспомогательные сооружения, всего – 1 169 объектов, тройку замыкают торговые объекты, с начала года их было построено 513 единиц.

В сфере образования и здравоохранения за 9 месяцев текущего года было введено 38 общеобразовательных школ, 24 дошкольных организаций, 3 больницы, а также 6 амбулаторных поликлиник.