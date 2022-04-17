Более 31 тыс. беременных женщин полностью привились вакциной «Pfizer» в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК опубликовало данные по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин вакциной «Pfizer», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

По состоянию на 16 апреля 2022 году вакциной «Pfizer» провакцинировано:

Первой дозой: подростки – 805 278, беременные женщины – 37 283, кормящие женщины – 133 147.

Второй дозой: подростки – 725 042, беременные женщины – 31 665, кормящие женщины – 113 786.

Напомним, вторым компонентом против КВИ провакцинировано 9 216 005 казахстанцев.