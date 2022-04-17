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    09:27, 17 Апрель 2022 | GMT +6

    Более 31 тыс. беременных женщин полностью привились вакциной «Pfizer» в РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК опубликовало данные по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин вакциной «Pfizer», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

    По состоянию на 16 апреля 2022 году вакциной «Pfizer» провакцинировано:

    Первой дозой: подростки – 805 278, беременные женщины – 37 283, кормящие женщины – 133 147.

    Второй дозой: подростки – 725 042, беременные женщины – 31 665, кормящие женщины – 113 786.

    Напомним, вторым компонентом против КВИ провакцинировано 9 216 005 казахстанцев.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Главная
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