Более 31 килограмма наркотиков нашли у жителя Туркестана

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе проведения совместных оперативных мероприятий сотрудники управления по борьбе с наркопреступностью и УП города Туркестана выявили факт хранения наркотиков у горожанина. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

Подозреваемого задержали по месту жительства. Им оказался мужчина среднего возраста, безработный.

При обыске его дома и хозподворья полицейские обнаружили в сарае 200-литровую бочку. В емкости нашли 7 полиэтиленовых пакетиков, еще пакет в ведерке из-под краски и 11 маленьких пакетиков с веществом наркотического содержания. Все обнаруженное оперативники направили на экспертизу. Согласно заключению экспертизы изъятые вещества оказались высушенной марихуаной общим весом свыше 31 килограмма.

Факт полицейские зарегистрировали по статье 297 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов». Мужчина взят под стражу. Ведется досудебное расследование.

Полицейские устанавливают каналы поставки наркотиков в областной центр.