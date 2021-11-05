Более 305 млн тенге потратили на вакцины от гриппа в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области завершается вакцинация против гриппа среди населения - иммунизацией охвачено 280 485 человек, что составляет 91% от надлежащего контингента и 13% от всего населения. Об этом сообщил заместитель руководителя управления здравоохранения области Арман Джансенгиров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для иммунизации была использована вакцина российского производства под названием «Гриппол+». 309 463 доз вакцины была приобретена за счет средств местного бюджета на общую сумму 305 073 258 тенге. Данная вакцина используется в области на протяжении последних пяти лет», - сказал Арман Джансенгиров в ходе брифинга.

Он отметил, что иммунизация против гриппа является одним из важных мероприятии в области общественного здравоохранения, и начинается с сентября каждого года.

Согласно действующим нормативным актам бесплатная вакцинация против гриппа проводится медицинским работникам, часто болеющим детям, детям из организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, домов ребенка, получателям услуг медико-социальных учреждений, беременным во втором или третьем триместре, лицам с хроническими заболеваниями сердечно сосудистой системы и органов дыхания и по эпидемиологическим показаниям.

«В этой связи, привито 21 346 медицинских работников, 7256 беременных женщин, 74 505 лиц с хроническими заболеваниями, также 2722 детей в учреждениях закрытого типа (дома ребенка, школы интернаты, интернаты для детей и инвалидов) и 1523 лиц, проживающих в учреждениях для престарелых и инвалидов. Важно помнить, что вакцинация снижает риск заболевания и является наиболее эффективной мерой профилактики тяжелых осложнений гриппа», - добавил Арман Джансенгиров.