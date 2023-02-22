Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Здравоохранение

Более 3000 процедур ЭКО провели в Алматы в прошлом году

Автор:  
Еламан Турысбеков
22 Февраля 2023, 12:52
Более 3000 процедур ЭКО провели в Алматы в прошлом году

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Директор филиала Фонда социального медстрахования по Алматы Тлеухан Абилдаев сообщил, что в прошлом году по программе «Аңсаған сәби» выполнено 3010 процедур экстракорпорального оплодотворения на сумму 3,4 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас по республике по поручению Президента РК Касым-Жомарта Токаева работает программа «Аңсаған сәби». Ежегодно выделяются финансовые средства для проведения процедуры ЭКО. По итогам 2022 года в Алматы выполнено 3010 процедур экстракорпорального оплодотворения на сумму 3,4 млрд тенге. Сейчас по городу в рамках договора с Фондом медицинского страхования данные услуги оказывают семь медицинских организаций», - ответил Тлеухан Абилдаев на брифинге региональной службы коммуникаций.

Процедура ЭКО относится к высокотехнологичным медицинским услугам и является дорогостоящей. Ранее она проводилась в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Однако финансирование было незначительным, в год выделялось около 900–1000 квот. А с 2021 года по поручению Президента РК Касым-Жомарта Токаева в Казахстане реализуется программа «Аңсаған сәби». Это позволило увеличить количество квот в семь раз – до 7 000 в год. Процедура входит в перечень услуг ОСМС, поэтому застрахованные пациенты могут пройти ее бесплатно.

Ранее в Фонде социального медстрахования рассказали о маршруте пациента для прохождения ЭКО и ответили, кто может рассчитывать на ЭКО и в каком случае могут отказать в процедуре экстракорпорального оплодотворения.


Алматы   Минздрав РК   Здравоохранение   Здоровье   Дети  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Акимом ВКО стал Ермек Кошербаев
Акимом ВКО стал Ермек Кошербаев
Чем запомнился Даниал Ахметов на посту акима ВКО
Чем запомнился Даниал Ахметов на посту акима ВКО
Даниал Ахметов освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области
Даниал Ахметов освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
Димаш Кудайберген проводил дедушку в последний путь
Димаш Кудайберген проводил дедушку в последний путь
В Актюбинской области оператор канализационной насосной станции получила ожог 95% тела
В Актюбинской области оператор канализационной насосной станции получила ожог 95% тела
Из-за возгорания сухой травы загорелся лес в СКО
Из-за возгорания сухой травы загорелся лес в СКО
Бизнес на смерти: сотрудники Гарвардской медшколы торговали человеческими останками
Бизнес на смерти: сотрудники Гарвардской медшколы торговали человеческими останками
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану