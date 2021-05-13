Более 3000 алматинцев привились от КВИ за сутки

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы за минувшие сутки вакцину от коронавируса получили 3053 человека, за 17 дней QazVac привились 2 990 граждан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным управления общественного здоровья, с 1 февраля до 12 мая вакцину получили 302 985 человек. Из общего количества привитых, лица старше 60 лет составляет 30 382 человек. Из общего объема поставленных доз QazVac составила 3000, за 17 дней было привито 2 990 человек. 3 мая осуществлена поставка китайской вакцины Sinopharm в объеме 15 000 доз (1 компонент), привито 1 514.

На сегодняшний день в Алматы функционирует 214 пунктов вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города. Задействованы 315 прививочных бригад из 1 282 человека.

Также за 12 мая в городе зарегистрировано 597 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 535 случаев с симптомами и 62 без симптомов. Выписано всего – 365, поступило – 289. Итого в инфекционных стационарах (6 060 коек) физически находится 3162 человека (88 детей). В о тделение реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) всего – 217. На ИВЛ – 35, на неинвазивной ИВЛ – 60, High flow – занят 89 аппарат.

На дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 3906 пациентов, из которых 503 бессимптомных, 3403 с легкой и со средней степенью тяжести.