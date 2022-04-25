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Более 300 жителей СКО наказали за вольный выпас скота

Автор:  
Олеся Жуковень
25 Апреля 2022, 21:05
Более 300 жителей СКО наказали за вольный выпас скота

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области обустроили 230 «штрафстоянок» для бродячего скота. С начала года в спецзагонах побывали уже свыше 1,1 тыс. животных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе департамента полиции напомнили, что с 2020-го года за вольный выпас скота ввели административную ответственность.

«Участковые инспекторы на сходах разъясняют населению недопустимость вольного выпаса. При обнаружении бесхозного скота принимаются меры по его помещению в спецзагоны. Животные содержатся в них до установления владельцев. С начала этого года за допущение вольного выпаса привлекли к административной ответственности 320 жителей области», - сообщил начальник управления местной полицейской службы Айдын Байматов.

Оставленный без присмотра скот легко становится объектом кражи и представляет опасность на дороге для транспорта. В этом году по области зарегистрировали уже три аварии с участием сельскохозяйственных животных. Жертв удалось избежать. Однако в предыдущие годы в таких ДТП гибли люди.

Для привлечения внимания водителей на наиболее опасных участках автотрасс установили 18 макетов патрульных автомобилей и 27 макетов животных. Периодически их местоположение меняется.


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Северо-Казахстанская область   Происшествия   Сельское хозяйство   Животные  
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