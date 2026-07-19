Более 300 женщин оказались должницами по алиментам в Жамбылской области

Обязательства по содержанию детей возникают не только у мужчин — исполнительные производства ведутся и в отношении матерей, передает корреспондент агентства Kazinform.

Департамент юстиции впервые отдельно указал число женщин, с которых частные судебные исполнители взыскивают выплаты на содержание детей.

Так, на сегодняшний день в производстве специалистов Жамбылской области находятся документы в отношении 307 женщин-должниц.

При каких обстоятельствах дети остались на содержании отцов или других законных представителей, в ведомстве не уточнили. Также специалисты не раскрывают общую сумму задолженности женщин и количество дел, по которым выплаты поступают регулярно.

Ранее в Шымкенте сообщалось о 102 женщинах, задолжавших детям более 139 млн тенге, а в области Абай мать троих детей, накопившая около 3 млн тенге долга, получила реальный срок — назначенное ей ограничение свободы заменили четырьмя месяцами заключения после отказа работать и погашать задолженность.

В Жамбылской области мать пятерых детей в течение семи лет не выплачивала алименты.

Свыше 11 тысяч женщин являются должниками по алиментам в Казахстане.