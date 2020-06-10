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Более 300 водителей задержаны за пьяное вождение в Туркестанской области
10 Июня 2020 22:42
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В результате проводимых рейдов сотрудниками патрульной полиции были задержаны 322 пьяных водителя,передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
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По данному факту были составлены административные протоколы по статье 608 КоАП РК «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения». Из них 276 граждан были взяты под арест и 303 лишены водительских прав.
Стоит отметить, что водители в нетрезвом состоянии стали причиной десяти ДТП, в результате которых погиб человек, 15 человек получили различные травмы.
С начала этого года санкции уголовных норм были ужесточены за данные преступления. Если причинен ущерб здоровью человека, то пьяный водитель лишается свободы на пять лет и на десять лет права вождения транспортных средств. В случае смерти пострадавшего до десяти лет лишения свободы. Наиболее распространенными ситуациями, способствующими ДТП, когда человек за рулем, являются превышение скорости, нарушение правил маневрирования, неправильное пересечение перекрестков, движение в противоположном направлении. Нарушение правил дорожного движения как пешеходами, так и пассажирами может привести к ДТП. Поэтому, на дорогах соблюдение правил дорожного движения важно как водителю, пассажиру, так и пешеходу.
« Самое важное - не садитесь в нетрезвом состоянии за руль. Это опасно не только для вашей жизни, но и для жизни других», – предупреждают сотрудники полиции.
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