Более 300 водителей задержаны за пьяное вождение в Туркестанской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В результате проводимых рейдов сотрудниками патрульной полиции были задержаны 322 пьяных водителя,передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

По данному факту были составлены административные протоколы по статье 608 КоАП РК «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения». Из них 276 граждан были взяты под арест и 303 лишены водительских прав.

Стоит отметить, что водители в нетрезвом состоянии стали причиной десяти ДТП, в результате которых погиб человек, 15 человек получили различные травмы.

С начала этого года санкции уголовных норм были ужесточены за данные преступления. Если причинен ущерб здоровью человека, то пьяный водитель лишается свободы на пять лет и на десять лет права вождения транспортных средств. В случае смерти пострадавшего до десяти лет лишения свободы. Наиболее распространенными ситуациями, способствующими ДТП, когда человек за рулем, являются превышение скорости, нарушение правил маневрирования, неправильное пересечение перекрестков, движение в противоположном направлении. Нарушение правил дорожного движения как пешеходами, так и пассажирами может привести к ДТП. Поэтому, на дорогах соблюдение правил дорожного движения важно как водителю, пассажиру, так и пешеходу.

« Самое важное - не садитесь в нетрезвом состоянии за руль. Это опасно не только для вашей жизни, но и для жизни других», – предупреждают сотрудники полиции.