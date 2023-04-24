Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Строительство

Более 300 тысяч квадратных метров жилья введут в эксплуатацию в Костанае

Автор:  
Жанна Мусабаева
24 Апреля 2023, 21:16
Более 300 тысяч квадратных метров жилья введут в эксплуатацию в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанае с начала года введено в эксплуатацию свыше 75 тысяч квадратных метров жилья. До конца года будут введены 329 тысяч, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель отдела экономики акимата Костаная Наталья Турлубекова отметила, что на областной центр приходится 66% жилья, введенного в целом в регионе.

«В первом квартале этого года введено в эксплуатацию 75,2 тысячи квадратных метров жилья или 101,6% к 2022 году, в том числе: многоквартирные коммерческие жилые дома – 58,3 тысячи, индивидуальные жилые дома (ИЖС) – 8,9 тысячи, бюджет – 8 тысяч. По итогам 2023 года ожидается ввод эксплуатацию 329 тысяч квадратных метров жилья, с ростом к 2022 году на 12%»,- сообщила руководитель отдела.

В этом году основной задачей является завершение строительства домов в новых микрорайонах Костаная, из которых 29 – кредитных, 3 – арендных. В частности, это 15 домов в микрорайоне Береке, 11 домов - в микрорайоне Кунай, 4 дома - в микрорайоне Аэропорт, дом № 9 в микрорайон Юбилейный и девятиэтажного дома по улице Кобыланды-батыра.

Отмечено, что средства в бюджете на завершение строительства многоквартирных жилых домов предусмотрены в полном объеме.


Костанайская область   Строительство   Жилье  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Сухостой горит на кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на кургальжинском шоссе под Астаной
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам