Более 300 тысяч квадратных метров жилья введут в эксплуатацию в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанае с начала года введено в эксплуатацию свыше 75 тысяч квадратных метров жилья. До конца года будут введены 329 тысяч, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель отдела экономики акимата Костаная Наталья Турлубекова отметила, что на областной центр приходится 66% жилья, введенного в целом в регионе.

«В первом квартале этого года введено в эксплуатацию 75,2 тысячи квадратных метров жилья или 101,6% к 2022 году, в том числе: многоквартирные коммерческие жилые дома – 58,3 тысячи, индивидуальные жилые дома (ИЖС) – 8,9 тысячи, бюджет – 8 тысяч. По итогам 2023 года ожидается ввод эксплуатацию 329 тысяч квадратных метров жилья, с ростом к 2022 году на 12%»,- сообщила руководитель отдела.

В этом году основной задачей является завершение строительства домов в новых микрорайонах Костаная, из которых 29 – кредитных, 3 – арендных. В частности, это 15 домов в микрорайоне Береке, 11 домов - в микрорайоне Кунай, 4 дома - в микрорайоне Аэропорт, дом № 9 в микрорайон Юбилейный и девятиэтажного дома по улице Кобыланды-батыра.

Отмечено, что средства в бюджете на завершение строительства многоквартирных жилых домов предусмотрены в полном объеме.