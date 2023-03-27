Более 300 тысяч га сельхозземель вернули в госсобственность в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за прошлый год вернули в государственную собственность свыше 304 тысяч га неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. В том числе более 260 тысяч га пастбищ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы управления сельского хозяйства и земельных отношений, в этом году планируют вернуть еще 330 тысяч га. Уже изъяли 14 тысяч га. Земли в дальнейшем передают нуждающимся и для выпаса скота личного подворья населения.

В качестве примера в управлении привели Тайыншинский район, где пастбищные угодья увеличили в 14 населенных пунктах. Оформляют документы на передачу земель еще шести селам.

В Акжарском районе увеличили на 29 тысяч га пастбища в 10 населённых пунктах, в Мамлютском - на 6 тысяч га в девяти селах, в Тимирязевском, Аккайынском и районе Шал акына – в 12 населенных пунктах пастбищ стало больше.