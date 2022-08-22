Более 300 тыс. детей в РК получили средства на покупку школьной формы и канцтоваров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более 300 тыс. школьников получили денежные средства в рамках фонда «Всеобуч». Об этом сообщается на странице Министерства просвещения РК на Facebook, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Всего финансовая помощь будет направлена 475 тыс. детей. Министр просвещения во время совещания с руководителями управлений образования дал задание завершить произведение выплат до 23 августа», - отмечено в сообщении.

С этого года Министерством просвещения внесены изменения в правила оказания материальной помощи. Если ранее выделяемая сумма в регионах варьировалась от 17 до 40 тыс., то в этом году сумма увеличена и составляет не менее 37 389 тенге.

Также внесены изменения в механизм предоставления помощи. Теперь денежные средства перечисляются родителям на карточный счет для того, чтобы они вместе с детьми могли самостоятельно выбрать школьную форму, обувь, канцтовары и др. Раньше все это приобреталось акиматами, и возникали проблемы, связанные с размером, качеством товаров и т.д.

«Теперь родители получают деньги напрямую на свой карточный счет и самостоятельно выбирают школьную форму, канцтовары и обувь для детей. Плюс в том, что ребенок сможет ходить в школу в том, что он выбрали вместе с родителями. Ранее закупом занимались сотрудники акиматов. Порой возникали проблемы с размером, качеством одежды. Сейчас акиматы завершают перечисление средств. 37 389 тенге – это минимальная сумма. Местные исполнительные органы могут увеличить указанную сумму помощи, но не имеют права ее уменьшать. Некоторые акиматы выделяют больше этой суммы, например, акимат города Алматы – по 43 тыс. тенге. Мы это только поддерживаем», – пояснил заместитель председателя Комитета по охране прав детей Министерства просвещения Дулат Жекебаев.

В рамках фонда «Всеобуч» материальная помощь оказывается детям из семей, которые получают адресную соцпомощь, а также детям из семей, не получающих АСП, но у которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, школьникам, которые оказались в чрезвычайной ситуации, и др.