Более 300 современных комфортных вагонов поставит казахстанский производитель стране

В столице проходит Международная промышленная выставка INNOPROM.QAZAQSTAN. Самый большой стенд представлен отечественным кластером «Railways Systems KZ», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Такие масштабы понадобились производителю, чтобы в полной мере представить разнообразие выпускаемой на заводах продукции. Здесь можно увидеть брус, стрелочный перевод и многое другое.

- Здесь мы представили продукцию нашего промышленного кластера, который производит большой ассортимент товаров для железных дорог. Это брусья, стрелочные переводы, большой спектр полимерных изделий. Кроме того, на площадке АО «ЗИКСТО» мы полностью освоили производство подвижного состава, фитинговых платформ, полувагонов, зерновозов. Сейчас производится три типа пассажирских вагонов, - говорит Президент Ассоциации «Railways Systems KZ» Сергей Павлингер.

Однако самый большой экспонат не вместил даже стенд таких масштабов – это современный вагон, произведенный на заводе кластера «ЗИКСТО», в Петропавловске.

Вагон оснащен современными купе, биотуалетом и местами для лиц с инвалидностью. Кроме того, в вагоне действует современная система кондиционирования и вентиляции.

- Сегодня на выставке «ИННОПРОМ» представлен пассажирский купейный штабной вагон. В данном вагоне есть места для лиц с ограниченными возможностями. Данные вагоны произведены у нас в Казахстане, на заводе АО «ЗИКСТО». Мы с заводом «ЗИКСТО» заключили контракт на поставку трёх видов вагонов - плацкартных, штабных и купейных. Данный вагон отвечает всем современным требованиям по комфорту и безопасности. В вагоне установлена система кондиционирования с очисткой воздуха. Дополнительно есть система видеонаблюдения. Новые системы для слежения за жизнеобеспечением вагона, которые находятся в отдельном купе. Там находится начальник поезда. На сегодняшний день мы получили 35 вагонов, в октябре планируем получить еще 15 вагонов. На следующий год ждем поставку еще 100 новых вагонов, - объяснил журналистам генеральный директор АО «Пассажирские перевозки» Жанибек Тайжанов.

Фото: Пресс-служба ТОО Railways Systems KZ

По его словам, вагон соответствует абсолютно всем международным стандартам.

- Это поезд, который предназначен для нашего региона. Как вы знаете, в нашем регионе резко континентальный климат, поэтому вагоны выдерживают температуру от минус 50 градусов до плюс пятидесяти. Эти вагоны уже сейчас запущены и курсируют по направлению Жезказган и в западном направлении. Как вы знаете, не все направления у нас пока стопроцентно оснащены новыми вагонами. Будут происходить замены, старые вагоны будут высвобождать, и ставить новые на их место, - отметил глава «Пассажирских перевозок».

Он также поделился планами по обновлению составов, согласно которым, к 2030 году парк старых вагонов, которым свыше 20 лет, сократится до 3%.

- Сегодня подписаны договора на поставку 161 вагона, планируем согласовать поставки еще 157 вагонов на следующий год. Из них 50% поставок в текущем году уже исполнено. Это вагоны совершенно нового поколения, которые учитывают все современные требования. В частности, это кондиционирование, вентиляция, биотуалеты и прочие нововведения. Все это сделано по последнему слову техники. В следующем году мы планируем поставить вагоны более модернизированного типа. Будем улучшать их ежегодно, вводить какие-то новшества. Вагоны будут соответствовать всем современным требованиям, - обещает С. Павлингер.

Говоря о партнерстве с государством, спикер подчеркнул, что в Казахстане Правительством оказывается беспрецедентные меры поддержки любых предпринимательских начинаний.

- На сегодняшний день это выражено в длинных дешевых кредитах, которые предоставляют Банк развития Казахстана, фонд «Байтерек», в освобождении от пошлины, от налога на добавленную стоимость. Это все существует в реальном секторе. И переоценить это крайне сложно, - отметил С. Павлингер.

По его словам, фактически все вагоны, которые производятся и поставляются заводом «Зиксто» в «Қазақстан Теміржолы», реализуются именно по такому механизму.

Фото: Пресс-служба ТОО Railways Systems KZ

ТОО «Railways Systems KZ» крупнейший железнодорожный машиностроительный кластер Республики Казахстан, производящий подвижной состав и элементы верхнего строения пути.

Кластер полностью удовлетворяет потребность отечественного рынка и за счет высококачественной продукции осуществляет экспорт в страны СНГ и Европы.

Кластер «Railways Systems KZ» образуют 8 предприятий – это ПРОММАШКОМПЛЕКТ, PROMMASH.KZ, ТОО «R.W.S. Concrete», ТОО «R.W.S. Wheelset», АО «ЗИКСТО», ТОО «R.W.S. BINDING», ТОО «Railcast Systems» и ТОО «Завод строительных материалов».

Кластер насчитывает 8 современных заводов для производства стрелочной продукции, элементов верхнего строения пути и комплектующих для железнодорожного транспорта, 30 производственных линий, с передовым, высокотехнологичным оборудованием, и более 3 тысяч квалифицированных специалистов по широкому кругу вопросов.