Более 300 рейсов отменены в Японии из-за тайфуна

По меньшей мере девять человек получили травмы в результате последствий тайфуна «Чанми», который обрушился на префектуру Окинава и продолжает движение в направлении основных островов страны: Кюсю, Сикоку и Хонсю, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС .

Об этом заявил генсек японского кабмина Минору Кихара.

— В префектуре Окинава девять человек получили легкие травмы, пострадали шесть зданий, — сказал он на пресс-конференции.

Между тем, по подсчетам ТАСС, из-за приближения тайфуна отменены более 300 авиарейсов. Главным образом ограничения касаются аэропортов Миядзаки и Кагосима на острове Кюсю, на который сейчас надвигается тайфун.

Тайфун прошел над Окинавой и сейчас находится к югу от Кюсю. Его эпицентр движется в северо-восточном направлении со скоростью около 25 км/час. Как предупреждают синоптики, к вечеру он дойдет до южной части Кюсю, после чего продолжит движение в северо-восточном направлении.

До вечера 3 июня тайфун будет продвигаться вдоль Тихоокеанского побережья Сикоку и острова Хонсю, дойдя до столичного региона Токио. После этого тайфун уйдет в сторону Тихого океана.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

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