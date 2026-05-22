Япония пересчитает медведей после рекордного числа нападений на людей

Министерство окружающей среды Японии в июне начнет перепись популяции медведей в северо-восточном регионе Тохоку и прилегающих территориях, передает Kazinform со ссылкой на Kyodo.

В горах установят около 800 фотоловушек.

Камеры и другие методы наблюдения помогут подсчитать численность черных медведей в шести префектурах Тохоку: Аомори, Акита, Иватэ, Ямагата, Мияги и Фукусима, а также в соседней префектуре Ниигата. Результаты планируется опубликовать ориентировочно в начале следующего года.

Необходимость переписи обусловлена резким ростом нападений медведей на людей. За год до марта 2026 года пострадали или погибли рекордные 238 человек. По данным, представленным на недавнем совещании министров по мерам борьбы с медведями, в апреле в Тохоку было замечено больше животных, чем за тот же период прошлого года.

Обследование других регионов страны запланировано на 2027 финансовый год. На северном острове Хоккайдо, где обитают бурые медведи, власти намерены применять метод сбора шерсти для подсчета численности. Также планируется изучить немногочисленную популяцию черных медведей на острове Сикоку. На соседнем Кюсю исследования не предусмотрены — считается, что там медведи уже вымерли.

По данным правительства, в настоящее время в регионе Тохоку насчитывается более 19 000 черных медведей, а на Хоккайдо — около 11 600 бурых.