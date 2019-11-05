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Более 300 подростков задержала ночью полиция Алматинской области

5 Ноября 2019 07:30
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Более 300 подростков задержала ночью полиция Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области полицейские в рамках отработки «Дети в ночном городе» провели ночные рейды по увеселительным заведениям и ночным улицам, где выявили 332 несовершеннолетних, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как отмечают стражи порядка, не достигших совершеннолетия подростков нередко можно встретить среди посетителей кафе, ночных и игровых клубов. В то же время согласно казахстанскому законодательству дети и подростки могут посещать подобные общественные места после 22.00 часов только лишь в сопровождении взрослых. Наибольшее количество подростков-нарушителей в полицию доставили стражи порядка в Талдыкоргане и Талгарском районе.

«За двое суток в одном только Талдыкоргане стражи порядка доставили в городское управление полиции 51 несовершеннолетнего. Из доставленных в целом по области 332 несовершеннолетних, 14 подростков оказались в алкогольном опьянении. Среди доставленных были несколько школьниц, а также третьеклассница. Каждого их них передали в руки родителей, с которыми провели профилактическую беседу. В отношении некоторых родителей также оформили протоколы о денежном штрафе», - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

В полиции дополнили, что ночными рейдами было охвачено более 500 увеселительных заведений и практически все крупные населенные пункты региона.

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Ключевые слова: Алматинская область, МВД РК,
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Автор:

Хасан Еспанов

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