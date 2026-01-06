РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    22:12, 05 Январь 2026 | GMT +5

    Более 300 обращений зафиксировали в травмпункте Кокшетау в первые дни нового года

    Обратившиеся за медицинской помощью жители по большей части имели переломы верхних и нижних конечностей, а также шейки бедра, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    больница, медицина, мед персонал, аурухана, анализы, рентген
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    Первые праздничные дни нового года закончились для 322 жителей города Кокшетау травмами. Именно столько человек обратились в травмпункт акмолинской многопрофильной областной больницы, по данным пресс-службы ведомства. Травмы были получены в самых разных местах, в том числе при катании на горках, падении на улицах при гололеде. 

    — Восемь обратившихся были госпитализированы в отделение травматологии. Тяжелые госпитализированы в отделение нейрохирургии и хирургии. В хирургическое отделение поступил один пациент, в нейрохирургическое отделение — четыре пациента, — рассказали в больнице. 

    Большинство обратившихся имели переломы верхних и нижних конечностей, шейки бедра. К счастью, травм от петард и фейерверков не было.

    Напомним, ранее мы писали о том, как пережить гололед без травм в новогодние дни. 

    Оксана Матасова
    Автор
