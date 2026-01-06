Более 300 обращений зафиксировали в травмпункте Кокшетау в первые дни нового года

Первые праздничные дни нового года закончились для 322 жителей города Кокшетау травмами. Именно столько человек обратились в травмпункт акмолинской многопрофильной областной больницы, по данным пресс-службы ведомства. Травмы были получены в самых разных местах, в том числе при катании на горках, падении на улицах при гололеде.

— Восемь обратившихся были госпитализированы в отделение травматологии. Тяжелые госпитализированы в отделение нейрохирургии и хирургии. В хирургическое отделение поступил один пациент, в нейрохирургическое отделение — четыре пациента, — рассказали в больнице.

Большинство обратившихся имели переломы верхних и нижних конечностей, шейки бедра. К счастью, травм от петард и фейерверков не было.

Напомним, ранее мы писали о том, как пережить гололед без травм в новогодние дни.