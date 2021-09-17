Более 300 молодых медиков планируют обеспечить жильём в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области решается вопрос дефицита медкадров. Этому способствует решение жилищного вопроса молодых специалистов. В ближайшие годы более трёхсот медиков планируется обеспечить жильём, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году 597 выпускников Карагандинского медицинского университета пополнят ряды молодых специалистов и будут работать в клиниках области. До конца 2023 года мы постараемся обеспечить более 300 из них жильём. Недавно мы выдали ключи от квартир в Темиртау. Там был сдан 86-квартирный дом для медиков. Аналогичный вопрос решается в Приозёрске. Также у нас запланирована сдача 12-квартирного дома в Каражале», – рассказал руководитель управления здравоохранения Карагандинской области Гамаль Токсамбаев на онлайн-брифинге на платформе Региональной службы коммуникаций.

В области по госпрограмме «Дорожная карта занятости – 2021» продолжается строительство пристройки операционно-реанимационного блока областного онкологического диспансера, подстанций скорой медицинской помощи в Майкудуке и Сортировке, здания позитронно-эмиссионной компьютерной томографии, приёмно-диагностического отделения при многопрофильной больнице №1 Караганды. Кроме того, завершается строительство областной многопрофильной детской больницы на 200 коек.

В рамках республиканской программы «Ауыл – ел бесiгi» в селе Кертинди Нуринского района появится фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Всего по области до 2024 года планируется построить 32 ФАПа.