Более 300 млрд тенге позволило привлечь в энергосектор повышение тарифов на электричество

Министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев сообщил о планах по ремонту критических ТЭЦ в стране, передает корреспондент агентства Kazinform.

— В этом году запланирован ремонт 10 энергоблоков, 55 котлов, 45 турбин, уже приступили к ремонту некоторых станций. Особое внимание будет уделено снижению износа по 19 критическим ТЭЦ, которые находятся в красной зоне. По ним планируется капитальный ремонт 28 котлов и 16 турбин, — сказал Алмасадам Саткалиев на заседании парламентской комиссии по мониторингу реализации ЦУР.

По его словам, для финансового обеспечения реконструктивных и ремонтных работ по энергоисточникам скорректирован тариф на электроэнергию на 20%, также увеличена плата в тенге за мегаватт в месяц по тарифу на услугу по поддержанию готовности электрической мощности.