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    12:24, 23 Февраль 2024 | GMT +6

    Более 300 млрд тенге позволило привлечь в энергосектор повышение тарифов на электричество

    тариф
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    Министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев сообщил о планах по ремонту критических ТЭЦ в стране, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — В этом году запланирован ремонт 10 энергоблоков, 55 котлов, 45 турбин, уже приступили к ремонту некоторых станций. Особое внимание будет уделено снижению износа по 19 критическим ТЭЦ, которые находятся в красной зоне. По ним планируется капитальный ремонт 28 котлов и 16 турбин, — сказал Алмасадам Саткалиев на заседании парламентской комиссии по мониторингу реализации ЦУР. 

    По его словам, для финансового обеспечения реконструктивных и ремонтных работ по энергоисточникам скорректирован тариф на электроэнергию на 20%, также увеличена плата в тенге за мегаватт в месяц по тарифу на услугу по поддержанию готовности электрической мощности.

    — Тем самым увеличен годовой лимит возврата инвестиций до 428 млрд тенге, которые пойдут на реновацию, модернизацию, реабилитацию наших энергетических активов. Указанные меры позволили привлечь уже 327 млрд тенге в энергетический сектор, — добавил министр. 

    Теги:
    Ремонт Минэнерго РК ТЭЦ Цены и тарифы Энергетика Экономика
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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