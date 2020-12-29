Более 300 млрд тенге инвестировано в металлургическую промышленность Казахстана за год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития рассказали о том, как развивалась металлургическая промышленность страны за последние годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Горно-металлургическая промышленность Казахстана — базовая отрасль страны. Она вносит существенный вклад в экономику государства — металлургия занимает первое место по удельному весу в доле ВВП Казахстана и составляет 5,9 %. Доля горно-металлургической промышленности во всей отрасли обрабатывающей промышленности составляет 43,2%. Кроме этого отрасль — лидер по объему привлечения инвестиций среди других отраслей Казахстана. В период с 2009 по 2019 годы объем производства в металлургической промышленности вырос в 4,5 раза: с 1,1 трлн тенге до 4,9 трлн тенге. Индекс физического объема металлургического производства за последние десять лет вырос в 1,5 раза. За период с января по ноябрь текущего года объем металлургического производства вырос на 11,6% до 4,98 трлн), а ИФО на 1,6% (оперативные данные Бюро национальной статистики АСПР РК, прим.ред.)», - сообщили в министерстве.

Объем инвестиций в отрасль вырос практически в два раза и составил 309,8 млрд тенге (по данным 2019 года). За январь-ноябрь 2020 года, объем инвестиций в металлургическую промышленность Казахстана составил 327,4 млрд тенге.

За прошедшие 10 лет в Казахстане существенно увеличилось производство в секторе добычи руд цветных металлов, при этом добыча железной руды за эти годы осталась практически на прежнем уровне. Наблюдается существенное увеличение объемов инвестиций в добычу цветных металлов.

Благодаря реализации Программы развития горно-металлургической отрасли РК на 2010–2014 годы и запуску проектов, включенных в Карту индустриализации, ГМК демонстрирует стабильный рост экономических показателей.

В ведомстве отметили, что горно-металлургические производства являются в основном градообразующими. Основная концентрация производственных мощностей сосредоточена в Карагандинской, Восточно-Казахстанской и Павлодарской областях.

Отрасль представлена деятельностью 5 крупных предприятий: это ТОО «Евразийская Группа», ТОО «Казцинк», ТОО «Корпорация Казахмыс», АО «АрселорМиттал Темиртау», группа KazMinerals.

Также особую роль в развитии отечественной металлургии сыграл запуск новых производств конечной продукции. К примеру, ТОО «Актюбинский рельсобалочный завод» единственное предприятие, которое на территории ЕАЭС наладило производство длинномерных железнодорожных термоупрочненных рельсов. Компания свою продукцию в основном отправляет на экспорт.

Предприятие Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат совместно с корейской сталелитейной компанией «POSCO» реализовали проект по созданию инновационного производства титановых слитков и слябов для дальнейшей переработки в титановые листы и поковки, используемые в судостроении и энергетике. Вся продукция экспортируется за рубеж, а именно в Южную Корею, Китай.

В 2017 году на территории СЭЗ «Павлодар» ТОО «Giessenhaus» запустили завод по производству легированного алюминия мощностью 18 тысяч тонн в год с дальнейшим увеличением до 52 тысяч тонн в год. В планах завода также наладить производство по выпуску алюминиевых дисков для автомобилей.

В 2018 году была основана компания «Tokyo Rope Almaty» - завод по производству габионов (проволочная сетка, прим.ред.), которые применяются для проектирования, производства и монтажа защитных сооружений против селей, лавин, обвалов, камнепадов. Мощность завода составляет более 17 тысяч тонн стальной продукции в год.

Кроме того, знаковым событием в 2019 году стал запуск крупного завода по производству ферросилиция в Карагандинской области ТОО «YDD Corporation». Ферросилиций используется в промышленном, гражданском строительстве, в судо-, авиа-, автомобилестроении и других. Продукция ТОО «YDD Corporation» пользуется высоким спросом, и экспортные направления сейчас достигли 38 стран. Общая стоимость строительства завода ТОО «YDD Corporation» составила порядка 92 млн долларов США. Проект реализован полностью за счет частных средств казахстанских и европейских инвесторов с привлечением заемного финансирования БРК в рамках ГПИИР 2015–2019 гг.

Развитие ГМК имеет ярко выраженный социальный характер. В этом секторе промышленности Казахстана трудится более 200 тысяч человек, что делает этот сектор одной из самых емких отраслей с точки зрения занятости населения. В ГМК работает каждый тридцатый экономически активный казахстанец.

Отрасль является драйвером по увеличению доли местного содержания. В горнодобывающем секторе работают 732 компаний – недропользователей горнодобывающего комплекса (по добыче и разведке твердых полезных ископаемых), за исключением урана по 1268 лицензиям/контрактам.

За 8 месяцев 2020 года общий объем закупа товаров, работ и услуг составил 700,2 млрд тенге, из них местное содержание 395,1 млрд тенге или 56,4 % от общего закупа. В закупках компаний ГМК преобладают услуги местных поставщиков, объем закупок составил 217,9 млрд тенге, в том числе местное содержание 205,7 млрд тенге или 94,4 %. Объем закупок составил 164,8 млрд тенге, в том числе местное содержание 132,6 млрд тенге или 80,5 %.

К примеру за 2020 год объём поставок местных товаропроизводителей для «АрселорМиттал Темиртау» вырос с 5 млрд до 24,5 млрд тенге, а до конца года доля закупаемых товаров «Казахмысом» у карагандинских производителей вырастет с 10 до 15 млрд тенге.

В Казахстане добываются базовые металлы, такие как медь, алюминий, цинк, свинец, золото и серебро. Это основа цветной металлургии нашей страны. В рамках третьего этапа госпрограммы индустриально-инновационного развития стоит задача по расширению экспортного потенциала за счет роста производства продукции 4-го и 5-го переделов. Этому будет способствовать расширение воспроизводства минерально-сырьевой базы, создание современной системы управления недрами, привлечение лучших технологий для разведки, увеличение глубины, комплексной и рациональной переработки минерального сырья. Реализация поставленных задач даст толчок поступательному развитию горно-металлургического комплекса и обрабатывающей промышленности в целом.