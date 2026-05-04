Более 300 км оросительных сетей реконструируют в Жетысу

В Аксуском и Коксуском районах области Жетысу реализуются проекты по реконструкции ирригационной инфраструктуры, в рамках которых планируется восстановить свыше 300 км каналов и значительно улучшить водоснабжение сельхозугодий, передает агентство Kazinform.

Так, в Аксуском районе предусмотрено обновление 37,8 км оросительных каналов и строительство 170 гидротехнических сооружений. Это позволит улучшить подачу воды на 11 548 га земель. Работы ведутся поэтапно сразу на восьми каналах: КРХ-1-1-1, «Ойтоган», «Каратоган», «Алтынарык», «Левобережный», 1РХ, «Танеке» и ВРХ-1.

В Коксуском районе реконструкция охватывает более крупный объем — 266,4 км каналов. Здесь также предусмотрено строительство 1 099 гидротехнических сооружений, что позволит улучшить орошение на площади 15 537 га. На сегодня работы ведутся на каналах Р-1-1, «Жекмет», Р-3-4, «Акшатоган», «Нурабай», «Орта-Арык», «Мамбет» и «Бакытжан».

Как рассказали в Министерстве водных ресурсов и ирригации РК, проект в Коксуском районе реализуется в два этапа, завершение первого из них запланировано на текущий год.

— Реализация данных проектов направлена на повышение эффективности водообеспечения орошаемых земель за счет модернизации водохозяйственной инфраструктуры. Кроме того, предусмотрено восстановление ранее выбывших из сельскохозяйственного оборота угодий и их повторное вовлечение в экономическую деятельность. Ожидается, что это будет способствовать увеличению объемов сельскохозяйственного производства, росту доходов аграриев и укреплению продовольственной безопасности региона, — отметил директор филиала РГП «Казводхоз» по области Жетысу Медет Керимжанов.

Отметим, что более 526 км ирригационных каналов в Казахстане подготовили к поливному периоду. Большая часть из них (355 км) находится в Туркестанской области.