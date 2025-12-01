Более 300 иностранных специалистов работают в Кызылординской области

По данным областного управления координации занятости и социальных программ, в регионе работают 38 совместных предприятий. На них трудятся около 9400 казахстанцев.

Более 300 иностранных граждан привлечены к работе на основании разрешений, при этом наибольшую долю составляют граждане Китая (264 человека) и Турции (45 человек). В текущем году на привлечение иностранной рабочей силы выдано 288 разрешений.

— В рамках предоставления и продления статуса кандас, в регион вернулись 14 этнических казахов (11 семей). Они прибыли из Узбекистана (12 человек), Китая (1) и Туркменистана (1). Статус кандаса был продлен еще для 3 человек, — сообщила заместитель руководителя управления Жанар Даулетбаева.

