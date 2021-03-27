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Более 300 инфраструктурных проектов будут реализованы в 2021 году

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
27 Марта 2021, 17:14
Более 300 инфраструктурных проектов будут реализованы в 2021 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин рассказал о планах по реализации проектов в рамках Дорожной карты занятости на 2020-2021 годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С учетом опыта реализации Дорожной карты, в 2021 году Правительством были пересмотрены и выработаны новые подходы по отбору инфраструктурных проектов, трудоустройству безработных и микрокредитованию. Для усиления мер по созданию постоянных рабочих мест исключены проекты по капитальному, текущему ремонту и отобраны проекты по строительству и реконструкции с упором на долгосрочный эффект. В этом году планируется реализовать 378 инфраструктурных проектов с созданием 32 тысяч рабочих мест, из которых более 12,2 тысяч рабочих мест это постоянные рабочие места», - написал Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, часть средств будет направлена на кредитование проектов субъектов предпринимательства, создающих новые производства и постоянные рабочие места.

«Кредитование субъектов предпринимательства планируется осуществлять с номинальной ставкой вознаграждения – не более 6%. В настоящее время ведется работа по переформатированию госпрограммы «Еңбек» в Национальный проект развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» (далее – Национальный проект). Цель Национального проекта обеспечение стабильности на рынке труда и удержание уровня безработицы и бедности в условиях восстановления экономики и с учетом экономических, технологических и социальных тенденций», - отметил Премьер-Министр.

Национальный проект будет направлен на создание эффективной системы получения востребованных на рынке труда профессиональных навыков и квалификаций, развитие массового предпринимательства, создание эффективной модели трудового посредничества, включая поддержку социально уязвимых групп населения.

«Озвученные в депутатском запросе предложения также будут учтены при разработке пакета изменений. В целях мониторинга наличия обязательных пенсионных отчислений участников Дорожной карты занятости и госпрограммы «Еңбек», в информационных системах будет установлен автоматизированный контроль проверки отчислений обязательных пенсионных взносов и заключения электронных трудовых договоров, фактов повторного внесения одних и тех же лиц. Кроме того, на ежемесячной основе будет вестись электронный мониторинг фактов одновременного отражения физических лиц в качестве, трудоустроенных как самостоятельно работодателем, так и через центры занятости и установлен мониторинг по уплате налоговых платежей предприятиями-подрядчиками. Таким образом, принимаемые Правительством меры позволят повысить прозрачность и усилить контроль в создании реальных рабочих мест в рамках реализации Дорожной карты и госпрограммы «Еңбек». Работа по данному направлению продолжается и находится на постоянном контроле Правительства», - заключил Аскар Мамин.


Правительство РК   Премьер-министр РК   Инфраструктурные проекты   Занятость   Енбек жолы  
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