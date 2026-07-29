Более 300 образовательных грантов акимата выделили в Астане: как подать документы

Более 300 образовательных грантов акима столицы на 2026-2030 годы распределены по высшим учебным заведениям и образовательным программам, передает Kazinform со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Свыше 300 образовательных грантов акимата

распределили в Астане: куда обращаться абитуриентам

В соответствии с постановлением акимата города Астаны от 25 мая 2026 года №107-1777 размещены 303 образовательных гранта в рамках государственного образовательного заказа на подготовку кадров с высшим и послевузовским образованием на 2026–2030 годы.

Прием документов в высшие учебные заведения в рамках государственного образовательного заказа будет осуществляться с 5 по 10 августа 2026 года.

Для участия в конкурсе на получение образовательного гранта акимата Астаны абитуриентам необходимо подать заявление в приемную комиссию соответствующего высшего учебного заведения.

Гранты распределены по следующим вузам и образовательным программам:

Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева:

* Транспортные услуги.

Евразийский гуманитарный институт имени А. Кусаинова:

* Дошкольное обучение и воспитание.

Международный университет Астана:

* Дошкольное обучение и воспитание;

* Педагогика и методика начального обучения;

* Подготовка учителей физики;

* Подготовка учителей математики;

* Подготовка учителей информатики;

* Подготовка учителей русского языка и литературы;

* Подготовка учителей художественного труда и черчения;

* Информационные технологии.

Казахский национальный педагогический университет имени Абая:

* Дошкольное обучение и воспитание;

* Педагогика и методика начального обучения;

* Подготовка учителей информатики;

* Подготовка учителей математики;

* Подготовка учителей физики;

* Информационные технологии;

* Подготовка специальных педагогов:

* дефектолог;

* логопед;

* тифлопедагог;

* сурдопедагог.

Esil University:

* Подготовка учителей информатики;

* Подготовка учителей математики;

* Информационные технологии.

Как сообщалось ранее, список обладателей госгрантов опубликуют в Казахстане до 10 августа. Какие гранты могут получить абитуриенты в 2026 году, читайте здесь.