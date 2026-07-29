Более 300 образовательных грантов акимата выделили в Астане: как подать документы
Более 300 образовательных грантов акима столицы на 2026-2030 годы распределены по высшим учебным заведениям и образовательным программам, передает Kazinform со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.
Свыше 300 образовательных грантов акимата
распределили в Астане: куда обращаться абитуриентам
В соответствии с постановлением акимата города Астаны от 25 мая 2026 года №107-1777 размещены 303 образовательных гранта в рамках государственного образовательного заказа на подготовку кадров с высшим и послевузовским образованием на 2026–2030 годы.
Прием документов в высшие учебные заведения в рамках государственного образовательного заказа будет осуществляться с 5 по 10 августа 2026 года.
Для участия в конкурсе на получение образовательного гранта акимата Астаны абитуриентам необходимо подать заявление в приемную комиссию соответствующего высшего учебного заведения.
Гранты распределены по следующим вузам и образовательным программам:
Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева:
* Транспортные услуги.
Евразийский гуманитарный институт имени А. Кусаинова:
* Дошкольное обучение и воспитание.
Международный университет Астана:
* Дошкольное обучение и воспитание;
* Педагогика и методика начального обучения;
* Подготовка учителей физики;
* Подготовка учителей математики;
* Подготовка учителей информатики;
* Подготовка учителей русского языка и литературы;
* Подготовка учителей художественного труда и черчения;
* Информационные технологии.
Казахский национальный педагогический университет имени Абая:
* Дошкольное обучение и воспитание;
* Педагогика и методика начального обучения;
* Подготовка учителей информатики;
* Подготовка учителей математики;
* Подготовка учителей физики;
* Информационные технологии;
* Подготовка специальных педагогов:
* дефектолог;
* логопед;
* тифлопедагог;
* сурдопедагог.
Esil University:
* Подготовка учителей информатики;
* Подготовка учителей математики;
* Информационные технологии.
Как сообщалось ранее, список обладателей госгрантов опубликуют в Казахстане до 10 августа. Какие гранты могут получить абитуриенты в 2026 году, читайте здесь.