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    Более 300 образовательных грантов акимата выделили в Астане: как подать документы

    Более 300 образовательных грантов акима столицы на 2026-2030 годы распределены по высшим учебным заведениям и образовательным программам, передает Kazinform со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

    гранты
    Фото: gov.kz

    Свыше 300 образовательных грантов акимата
    распределили в Астане: куда обращаться абитуриентам

    В соответствии с постановлением акимата города Астаны от 25 мая 2026 года №107-1777 размещены 303 образовательных гранта в рамках государственного образовательного заказа на подготовку кадров с высшим и послевузовским образованием на 2026–2030 годы.

    Прием документов в высшие учебные заведения в рамках государственного образовательного заказа будет осуществляться с 5 по 10 августа 2026 года.

    Для участия в конкурсе на получение образовательного гранта акимата Астаны абитуриентам необходимо подать заявление в приемную комиссию соответствующего высшего учебного заведения.

    Гранты распределены по следующим вузам и образовательным программам:

    Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева:
    * Транспортные услуги.

    Евразийский гуманитарный институт имени А. Кусаинова:
    * Дошкольное обучение и воспитание.

    Международный университет Астана:
    * Дошкольное обучение и воспитание;
    * Педагогика и методика начального обучения;
    * Подготовка учителей физики;
    * Подготовка учителей математики;
    * Подготовка учителей информатики;
    * Подготовка учителей русского языка и литературы;
    * Подготовка учителей художественного труда и черчения;
    * Информационные технологии.

    Казахский национальный педагогический университет имени Абая:
    * Дошкольное обучение и воспитание;
    * Педагогика и методика начального обучения;
    * Подготовка учителей информатики;
    * Подготовка учителей математики;
    * Подготовка учителей физики;
    * Информационные технологии;
    * Подготовка специальных педагогов:
    * дефектолог;
    * логопед;
    * тифлопедагог;
    * сурдопедагог.

    Esil University:
    * Подготовка учителей информатики;
    * Подготовка учителей математики;
    * Информационные технологии.

    Как сообщалось ранее, список обладателей госгрантов опубликуют в Казахстане до 10 августа. Какие гранты могут получить абитуриенты в 2026 году, читайте здесь.

    Гранты Образование Астана Акимат
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор