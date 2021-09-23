Более 300 голов скота заболели бруцеллезом в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала года зарегистрировали 412 случаев заболеваемости крупного рогатого скота бруцеллезом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации управления ветеринарии, наиболее пострадали Есильский и Кызылжарский районы, где с марта бруцеллез выявили у 142 и 103 головы скота, соответственно.

«По законодательству положительно реагирующий на бруцеллез скот подлежит обязательной сдаче на санитарный убой в течение 15 дней вместе с приплодом, так как они являются источниками инфекции и могут заразить здоровых животных. Ветеринарная служба обеспечивает доставку животных до мясоперерабатывающего предприятия на бесплатной основе. Закупочная цена формируется предприятием по убою самостоятельно, в зависимости от категории, половозрастных групп животных», - прокомментировали в управлении.

Если в тушах и внутренних органах наблюдаются патологические изменения, характерные для бруцеллеза, то владельцам скота возмещают 30% от среднерыночной стоимости животноводческой продукции, сданной на переработку. При отсутствии изменений мясо отправляют на реализацию без ограничений после двенадцатичасового созревания.

«Выплата возмещения осуществляется при наличии полного пакета установленных законодательством документов. На сегодняшний день поступили документы от четырех владельцев на 25 голов КРС на сумму 2,1 млн тенге. Выплата возмещения будет произведена в октябре. Остальным владельцам выплата будет производиться по мере поступления документов», - сообщили в управлении ветеринарии.

В ведомстве добавили, что, по сравнению с прошлым годом, больных бруцеллезом животных в регионе меньше на 543 головы.