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Более 300 должников привлечены к уголовной ответственности за неуплату алиментов

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
28 Марта 2022, 11:29
Более 300 должников привлечены к уголовной ответственности за неуплату алиментов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр юстиции РК Канат Мусин рассказал о введенном в 2020 году ужесточении законодательства за неисполнение судебных актов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В декабре 2020 года внесены поправки в нормативное постановление Верховного суда «Об ответственности за неисполнение судебных актов». Они существенно облегчили привлечение злостных неплательщиков к уголовной ответственности», - сказал Канат Мусин на Правчасе.

В частности, в прошлом году к уголовной ответственности за неуплату алиментов привлечены 316 должников. В 2019 году их было всего 62.

«К административной ответственности в 2021 году привлечено более 6 тыс. должников. Кроме того, важные законодательные изменения, разработанные во исполнение поручения Главы государства, приняты вами 31 декабря 2021 года. Законом залогодержателям и аффилированным с ними лицам запрещено участвовать в торгах. Недвижимое имущество не может быть продано с аукциона ниже 75 % от первоначальной оценочной стоимости (ранее минимальный порог реализации был 50 %)», - перечислил министр.

В целом, по его словам, значительный блок вопросов нашел свое разрешение через автоматизацию исполнительного производства.

«Сегодня 70% процессуальных действий осуществляется в системе АИС ОИП. Стороны исполнительного производства могут онлайн знакомится с материалами и подавать процессуальные ходатайства через Кабинет сторон. Простая регистрация в АИС ОИП открывает такую возможность», - добавил К. Мусин.

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