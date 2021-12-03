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Более 30 ветеринарных специалистов оштрафовали в СКО

3 Декабря 2021 14:47
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Более 30 ветеринарных специалистов оштрафовали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области сотрудники ветинспекции с начала года выявили 784 нарушения законодательства в области ветеринарии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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На брифинге руководитель областной территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК Марат Ибраев сообщил, что за нарушения в области биологической безопасности к административной ответственности привлекли 125 правонарушителей на общую сумму более 4,7 млн тенге.

«В рамках контроля за деятельностью подразделений местных исполнительных органов за 11 месяцев к административной ответственности привлечен 31 ветеринарный специалист, наложено штрафов на сумму 2,8 млн тенге», - сказал М.Ибраев.

Лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы провели более 138 тысяч исследований мяса всех видов и мясной продукции, рыбы, молока и яиц.

«При проведении совместных с департаментом полиции мероприятий по выявлению фактов незаконного перемещения грузов в 2020 году проведено 339 рейдов, выявлено 187 правонарушений, сумма наложенных штрафов составила 6,1 млн тенге. Согласно плана пищевого мониторинга, проведены отборы 979 проб мясной и молочной продукции для лабораторных исследований в условиях Национального референтного центра ветеринарии по четырем комплексным показателям, включая особо опасные болезни. В августе выявлено несоответствие микробиологических показателей в мясе говядины, изготовленном ИП «Мостовов». Опасная продукция утилизирована. Нарушения устранены», - сказал М.Ибраев.

На границе с Омской, Курганской и Тюменской областями с начала прошлого года функционируют четыре ветеринарных поста. За это время выявлено 21 правонарушение, 21 единица транспорта возвращена на территорию России.

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#Северо-Казахстанская область   #Другие государственные органы   #Общество  
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Автор:

Олеся Жуковень

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