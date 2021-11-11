Более 30 тысяч родителей разрешили прививать своих детей Pfizer в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Более 30 тысяч родителей дали разрешение сделать вакцину Pfizer своим детям в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас количество обучающихся от 12 лет до 17 лет в Алматы больше 170 тысяч детей. Информационно-разъяснительная работа в школах с родителями ведется. Она дальше будет продолжаться. На сегодняшний день, примерно 20% родителей дали согласие на прививку детям вакциной Pfizer. Это получается больше 30 тысяч родителей. Но эта цифра будет увеличиваться», - сообщила на брифинге в Региональной службе коммуникаций заместитель руководителя управления общественного здоровья Алматы Светлана Султангазиева.

Она добавила, что были отобраны 20 медицинских организаций со всего района города. Далее выездные бригады из поликлиник будут собирать данные из близлежащих школ, чтобы прививать в дальнейшем детей.

Заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Асель Калыкова добавила, что прививать американской вакциной начнут в медорганизациях, а далее уже в школах. При этом она ответила, что вакцины в школах не будут храниться, их будут доставлять выездные бригады.

«На сегодня была проведена работа по формированию списков, первоначальному определению количества лиц, которые желают вакцинироваться. Каждый день цифра меняется, увеличивается… Вакцинация возможна по месту обучения, так и в медорганизациях. Каждая школа имеет прививочные кабинеты. Возможность вакцинации в школах есть, персонал подготовлен. В школах вакцинация будет проводиться силами сотрудников медорганизации, то есть, выездных бригад. Столпотворения, мы думаем, что не будет. Данный вопрос прорабатывается с управлением образования, директорами школ», - ответила Асель Калыкова.

Ранее председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Айжан Есмагамбетова, сообщила, что в Казахстане на сегодня разрешено прививаться детям только с 12 лет.