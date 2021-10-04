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    12:17, 04 Октябрь 2021 | GMT +6

    Более 30 тысяч нарушений миграционного законодательства выявлено в РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более тысячи фактов нарушений правил хранения оружия выявлено в Казахстане в рамках ОПМ «Участок». Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По месту жительства проверено свыше 92 тысяч владельцев гражданского оружия, у которых выявлено около 1,2 тысячи нарушений правил его хранения», - сказал Нурдильа Ораз.

    Было отмечено, что с начала мероприятия сотрудники полиции пресекли около 200 тысяч административных правонарушений, в том числе 3,5 тысячи фактов мелкого хулиганства, 4,3 тысячи нарушений в быту, более 30 тысяч - миграционного законодательства.

    Ранее сообщалось, что за неделю в Казахстане совершено 2 877 преступлений, 1 847 из них раскрыто в течение суток. «За неделю в Казахстане совершено 2 877 преступлений, 1 847 из них раскрыто в течение суток. Полицейскими раскрыто «по горячим следам» семь убийств, два умышленных причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, два разбоя, раскрыто 35 грабежей, 412 краж чужого имущества», - уточнил Нурдильда Ораз.



    Теги:
    Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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