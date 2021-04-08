Более 30 тысяч доз вакцины от коронавируса ожидают в апреле в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Заместитель руководителя управления здравоохранения Северо-Казахстанской области Нурлан Айманов рассказал, как в регионе проходит вакцинация против коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Первую партию вакцины – 1200 доз – регион получил первого февраля. Получили ее в основном медицинские работники и сотрудники санитарных служб – те, кто занят в противоэпидемиологических мероприятиях.

«Начиная с февраля, получили 4800 доз. Честно говоря, вакцинация проходила слабо. Было недоверие со стороны населения. Сомневались в целесообразности вакцины и так далее. После 1 апреля, после выступления Главы государства, ситуация изменилась. Буквально за два дня поставили 2200 доз. На 7 апреля, первым компонентом привиты семь тысяч человек, вторым – 2 246», - сказал Н.Айманов.

Он сообщил, что до конца апреля в регионе ожидают 30 тысяч доз вакцины. Партия в 7200 придет уже 9 апреля. Затем буквально за каждую неделю поступят 7000, 2200, 9200 и 7000 доз. Вакцина российского производства «Спутник V».

«Вакцины доставляет «СК-Фармация» с соблюдением температурных условий. Мы принимаем вакцину, берем доказательства соблюдения температурного режима. Поликлиники приезжают с термоконтейнерами. Если температура ниже минус 18 градусов, то выдаем. По приезду на место они отчитываются о температурном режиме. Во всех медучреждениях есть холодильное оборудование, термоконтейнеры и другое необходимое оборудование», - подчеркнул Н.Айманов.

С соблюдением температурного режима связаны некоторые особенности вакцинирования, о которых нужно заранее. Желающему привиться необходимо рассчитывать на 2-4 часа времени, которое он проведет в прививочном кабинете.

Вакцину поставляют в ампулах объемом по 3 мл. Это количество вакцины рассчитано на пять человек. Поэтому, чтобы вскрыть флакон, должны быть готовы к получению вакцины пять человек. Их сначала осмотрит врач и только после допуска они могут поставить прививку. Только тогда достают флакон из морозильной камеры. На разморозку вакцины необходимо 15-30 минут. Все это время потенциальные вакцинируемые ожидают в комнате вакцинации. После по одному заходят в прививочный кабинет. Вакцину ставят в плечо. Затем - поствакцинальное наблюдение в течение получаса. Замер давления, сатурации, опрос и только потом отпустят домой. В течение первых трех суток после получения прививки будут звонить медработники.

Второй компонент нужно получить через 21 день. Допускается – через 28 дней.

«Есть четкие требования к объектам вакцинации. Пока прививаем только в поликлиниках. Во всех 13 районах и в четырех поликлиниках города работают прививочные кабинеты. Без регламента санитарной службы, где должны быть четко расписаны требования к передвижным прививочным кабинетам, на других объектах вакцинацию не проводим. После увеличения поставок вакцин увеличим прививочные кабинеты в поликлиниках. Планируем по три кабинета, включающие шесть помещений. Готовим прививочные бригады», - сказал Н.Айманов.

В облздраве отметили, что ни у одного из привитых североказахстанцев не было побочных эффектов после получения вакцины. Наблюдались ожидаемые реакции в виде повышения температуры, слабости, боли в мышцах. Пока никто из вакцинированных не заразился коронавирусом.

«Нужно понимать, что вакцинация – это тренировка иммунной системы. Никто не гарантирует, что вакцинированный человек не заразится. Но он перенесет коронавирус либо бессимптомно, либо в легкой форме. Призываем всех при отсутствии противопоказаний получить вакцину. Чтобы не было ажиотажа, заявляем, что в вакцинации не отказываем никому. Главное – записаться на вакцину. Запись - с 8 утра до 20.00 вечера. Каждая поликлиника прорабатывает вопрос о создании функционала вкладки в приложениях для записи на вакцинацию. После поступления вакцины будет звонить медработник, пригласит на определенный день и час», - сказал Н.Айманов.

Всего в области вакцину от коронавируса получили 3 743 медработника, 1 220 педагогов, 530 полицейских, 456 североказахстанцев, занятых в других сферах и 120 человек с хроническими заболеваниями.



