Более 30 тыс. га засушливых земель восстановили в одном из районов Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Шетском районе Карагандинской области восстановили более 35 тыс. гектаров засушливых земель. Это позволило увеличить количество пастбищ в регоине, передает корреспондент МИА «Казинформ».

15 лет назад в Казахстане был запущен проект во восстановлению засушливых земель. Многие крестьянские хозяйства Карагандинского региона были пилотными. А на сегодняшний день есть положительные результаты. В Шетском районе благодаря кампании к жизни вернули 35 тысяч гектаров земли. Для восстановления ланшафта, Правительством Казахстана совместно с Всемирным банком развития был разработан проект, который позволил вернуть к жизни засушливые земли. Шетский район Карагандинской области с почти 20 тысячным населением стал пилотным проектом.

«Проект позволил нам многое. Установили ветряные мельницы и солнечные батареи, провели бесперебойную подачу воды. Наше хозяйство развивается. Благодаря усилиям мы смогли восстановить часть земли, сделать ее плодородной. Сейчас произрастают многолетние кормовые травы», - говорит руководитель крестьянского хозяйства «Мухтар»Ербол Онгаров.

Осовение целины в советское время привели к тому, что за несколько десятилетий, миллионы гектар казахстанских земель превратились в засушливые. Благодаря нынешнему проекту, многие крестьянские хозяйства смогли заработать на полную мощь. Одним из таких предприяий, является крестьянское хозяйство «Еңбек-А» сельского округа Оспен.

«Приоритетами проекта стали восстановление заброшенных земель и внедрение методов устойчивого земледелия. Сейчас мы очень довольны тем, что у нас есть. Мы имеем большие возможности, хороший урожай. И я думаю, что это не предел», - делится руководитель крестьянского хозяйства «Еңбек-А» Адилькул Маясаров.

Благодаря проекту, многие фермеры сажают траву разных сортов самостоятельно. Их доходы увеличились, поскольку они могут пасти своц скот, благодаря более плодородным землям.

«Я уверен, что этим проект не завершится. Это начало будущего развития и роста. Долговременный эффект проекта является результатом энтузиазма со стороны всех партнеров. Особенно фермеров, у которых есть желание продолжать дело по возрождения сельского хозяйства в засушливых зонах Шетского района», - отметил заместитель акима Шетского района Максат Жумкин.

В Казахстане более 282 млн га пастбищных угодий. Из них по назначению используется только 40%. Специалисты говорят, что в будущем преспективы увеличить урожай высоки, производительность и эффективность этому доказательство. Но, для этого необходимо использовать инновации, которые смогут остановить разрушение почв и сделать земли плодородными.