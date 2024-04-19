Более 30 тысяч легковых автомобилей выпущено в Казахстане за 3 месяца 2024 года

По данным Казахстанского автомобильного союза, в I квартале 2024 года в Казахстане выпущена 33 021 единица транспортных средств на общую сумму 420,9 млрд тенге. Это на 4% больше нежели за аналогичный период 2023 года, когда отечественные предприятия произвели 31 766 единиц машин на общую сумму 368,8 млрд тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

В Казахстанском автомобильном союзе отмечают, что доля автопрома в машиностроении Казахстана составляет 43%. Основной объем приходится на легковые автомобили — 30 696 единиц (+6,7% к январю-марту 2023 года). Грузовых автомобилей выпущено 1 356 единиц (-42,3%), 633 автобуса (+58,6%). Кроме того, произведено 206 прицепов и полуприцепов, а также 130 единиц прочей спецтехники.

По итогам первого квартала 2024 года в Костанае (Allur) произведено 20 772 единицы техники (+13,5%), в Алматы (Hyundai Trans Kazakhstan, Hyundai Trans Almaty) выпущено 10 026 (-12,9%) легковых и коммерческих автомобилей, в Семее («СемАЗ», Daewoo Bus Kazakhstan) — 1 070 единиц коммерческой техники (+12,6%), в Карагандинской области (QazTehna) — 335 единиц техники (+34%), в Кокшетау («КАМАЗ-Инжиниринг») произвели 247 единиц коммерческой техники (-7,5%), в Уральске «УральскАгроРемМаш» выпустил 23 единицы техники.

В пятерку брендов с самыми высокими показателями производства на отечественных предприятиях вошли Hyundai (9 934 единиц), Chevrolet (7 249), Kia (6 278), Jac (4 273) и Jetour (2 779). В разрезе моделей больше всего выпущено: Chevrolet Cobalt (6 321), Hyundai Tucson (5 928), Kia Sportage (2 539), Jetour X70 (2 406) и Jac J7 (2 273).

Ранее директор Агентства мониторинга и анализа автомобильного рынка Артур Мискарян рассказал, какие автокомпоненты уже производят в Казахстане. По его словам, часть из них устанавливают на автомобили отечественного производства.