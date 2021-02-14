Более 30 спортивных объектов построят в Атырау и пригородных селах

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау и пригородных селах построят больше 30 спортивных объектов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации городского акимата, планируется строительство 23 спортивных объектов: 1 футбольной и​ 2 баскетбольных площадок, 6 воркаутов, 14​ детских игровых площадок, реконструкция одной​ баскетбольной площадки.

«В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация для строительства спортивного комплекса в селе Томарлы и микрорайоне Геолог. Планируется строительство 1 футбольного и​ 2 баскетбольных площадок, 6 воркаутов, 14​ детских игровых площадок, реконструкция одной​ баскетбольной площадки. Наряду с этим, продолжаются работы по спортплощадкам для 25 школ. Они будут введены в эксплуатацию в текущем году», - сообщили в пресс-службе городского акимата.

Напомним, в прошлом году в городе Атырау введены в строй 17 спортивных объектов: 5 футбольных площадок, 2 баскетбольные площадки, 4 воркаута, 6 детских игровых площадок. ​