РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:00, 13 Февраль 2021 | GMT +6

    Более 30 спортивных объектов построят в Атырау и пригородных селах

    None
    None
    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау и пригородных селах построят больше 30 спортивных объектов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации городского акимата, планируется строительство 23 спортивных объектов: 1 футбольной и​ 2 баскетбольных площадок, 6 воркаутов, 14​ детских игровых площадок, реконструкция одной​ баскетбольной площадки.

    «В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация для строительства спортивного комплекса в селе Томарлы и микрорайоне Геолог. Планируется строительство 1 футбольного и​ 2 баскетбольных площадок, 6 воркаутов, 14​ детских игровых площадок, реконструкция одной​ баскетбольной площадки. Наряду с этим, продолжаются работы по спортплощадкам для 25 школ. Они будут введены в эксплуатацию в текущем году», - сообщили в пресс-службе городского акимата.

    Напомним, в прошлом году в городе Атырау введены в строй 17 спортивных объектов: 5 футбольных площадок, 2 баскетбольные площадки, 4 воркаута, 6 детских игровых площадок. ​


    Теги:
    Атырауская область Атырау Регионы Казахстана Акимат Строительство
    Сейчас читают
    Сегодня, 12:16
    Пресечена деятельность финансовой пирамиды в Акмолинской области
    Сегодня, 12:15
    Подозреваемых по делу об изнасиловании семилетнего мальчика в элитной школе Алматы пока нет - МВД
    Сегодня, 12:09
    На что тратит свой выигрыш победитель рекордного джекпота в США
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!