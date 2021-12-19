Более 30 социальных павильонов с товарами по сниженным ценам работают в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Для стабилизации цен на социально значимые продукты питания в Таразе увеличивают количество специальных торговых точек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках проекта «От поля до прилавка» жамбылские фермеры доставляют свою продукцию в магазины без посредников. Более 6 тысячи тонн продуктов питания уже реализовано через торговые сети по ценам на 10 – 15% ниже рыночных.

Всего в Таразе и районах открыто более 30-ти социальных павильонов. Планируется открыть еще 12 таких объектов.

Как отметили в акимате города Тараза, на сегодня в областном центре работают 14 социальных магазинов. Восемь из них выполнены в современном стиле. Кроме того, в семи крупных торговых точках города открыты социальные магазины, где реализуются продовольственные товары из стабилизационного фонда.

В преддверии 30-летия Независимости в Таразе, в микрорайоне «Арай-2», открылся новый просторный социальный павильон. Стоимость объекта площадью 430 квадратных метров составляет 46 млн тенге. Здесь можно купить продовольственные товары 19 наименований. Договоры на поставку продукции заключены с четырьмя предприятиями и 10 крестьянскими хозяйствами. Цены здесь значительно ниже рыночных. К примеру, муку первого сорта можно приобрести по 125 тенге за килограмм, картофель - по 115, масло растительное - 560 тенге за литр.

В районах Жамбылской области работают 32 социальных павильона. Несмотря на низкие цены, очередей в социальные магазины не наблюдается. Кроме того, в областном центре регулярно проходят сельскохозяйственные ярмарки по продаже товаров местных сельхозтоваропроизводителей по ценам на 10-20% ниже рыночных.

Главное предназначение социальных магазинов - стабилизация цен на социально значимые продукты и доступность для различных слоёв населения.

Для недопущения необоснованного роста цен на 19 социально значимых продовольственных товаров в Таразе созданы и функционируют четыре рабочие группы, куда входят сотрудники облсельхозуправления, члены общественного совета, депутаты городского маслихата.

Напомним, в ходе очередного рабочего визита в Жамбылскую область Премьер-Министр РК Аскар Мамин ознакомился с работой нового социального магазины в Таразе и высоко оценил меры, принятые для обеспечения стабильности цен в Жамбылской области.

Глава Правительства отметил плодотворную работу местных властей по регулированию цен на продовольственные продукты первой необходимости.

«Сеть социальных магазинов в регионе - хороший тому пример. Овощные склады области имеют избыточные запасы необходимой продукции. В Таразе открыто 14 социальных магазинов, в которых по сниженным ценам продаются социально значимые товары. Например, буханка хлеба стоит 80 тенге, а десяток яиц - 330 тенге. Самое главное, что эти магазины есть в любой части города. Малообеспеченные семьи могут покупать то, что им нужно, по доступным ценам», - сказал он, рекомендовав другим регионам рассмотреть возможность применения этой практики.

По инициативе акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева в Таразе в 2020 году открыли социальные павильоны с ценами ниже рыночных на 10 – 20%. Ежедневно эти социальные магазины обслуживают в среднем более десяти тысяч человек. В них реализуется не только продукция из стабилизационного фонда, но и изделия местных сельхозтоваропроизводителей. На заседаниях в облакимате Бердибек Сапарбаев постоянно уделял пристальное внимание работе социальных павильонов в областном центре, поручая изучать эффективность их создания, правильность выбора места дислокации, дизайн объектов.