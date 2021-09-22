Более 30 семей получат жилье в этом году в Шетском районе Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Шетском районе до конца года жильем обеспечат более 30 семей. В Аксу-Аюлы завершается строительство семи двухквартирных домов. Кроме этого, акимат выкупил 18 домов для очередников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким Карагандинской области Женис Касымбек побывал с рабочей поездкой в Шетском районе. Глава региона ознакомился с ходом строительства арендного жилья и ремонтом дорог.

В районе активно ремонтируют внутрисельские дороги. Приведены в порядок 23 улицы в шести населенных пунктах. По программе «Ауыл – Ел бесігі» также начат средний ремонт дорог еще в нескольких селах. В настоящее время отремонтировано девять улиц. Более половины внутрисельских дорог Шетского района уже в хорошем состоянии, на следующий год в планах отремонтировать оставшиеся улицы.

Женису Касымбеку доложили и о подготовке района к отопительному сезону.

«В этом году отремонтировали системы отопления 17 образовательных и пяти культурных учреждений, одной организации здравоохранения и двух жилых домов. Все коммунальные учреждения обеспечены углем», – сообщил аким Шетского района Мухит Мухтаров.

По словам Мухита Мухтарова, в Агадыре расширяют действующие канализационные сети. К услуге подключат дополнительные дома. Завершить эти работы планируют до конца года.

Также идет подведение резервной сети водоснабжения на четырех улицах поселка.

Немаловажное внимание в районе уделяется и развитию массового спорта. В планах открыть современный бассейн и пристроить к нему зал борьбы.

В завершение поездки глава области поручил не сбавлять темпов строительства и сдать жилье для очередников в срок.



